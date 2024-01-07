Μπανγκλαντές: Σχεδόν 7.000 Ροχίνγκια άστεγοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε προσφυγικό καταυλισμό

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε προσφυγικό καταυλισμό Ροχίνγκια στο νοτιοανατολικό Μπανγκλαντές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα κατέστρεψε περίπου 800 αυτοσχέδια σπίτια και άφησε πίσω της χιλιάδες άστεγους, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και εθελοντές Ροχίνγκια έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά έπειτα από περίπου τρεις ώρες αφού αυτή εκδηλώθηκε στον Καταυλισμό Νούμερο 5 του Κοξ Μπαζάρ, μια συνοριακή περιοχή με την Μιανμάρ, γύρω στη 0100 τοπική ώρα.

Εκτός από καταλύμματα, πολλές άλλες δομές-όπως κέντρα εκπαίδευσης-καταστράφηκαν, δήλωσε ο Επίτροπος της υπηρεσίας Επαναπατρισμού και Μέριμνας Προσφύγων στο Κοξ Μπαζάρ, ο Μοχάμεντ Μιζανούρ Ραχμάν, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε ότι σχεδόν 7.000 άτομα έμειναν άστεγα εξαιτίας της πυρκαγιάς και περίπου 120 εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους κέντρα υγείας και τζαμιά, καταστράφηκαν.

"Εχουμε κάνει όλες τις κινήσεις...τους παρασχέθηκαν τρόφιμα και προσωρινά καταλύμματα", είπε ο Μοχάμεντ Σαμσούντ Ντούζα, αξιωματούχος της κυβέρνησης υπεύθυνος για τους πρόσφυγες.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας από την Μιανμάρ ζουν στριμωγμένα σε καταλύμματα κατασκευασμένα από καλάμια μπαμπού και πλαστικό στη συνοικία Κοξ Μπαζάρ, στο σύνορο με το Μπανγκλαντές, και τα περισσότερα από αυτά κατέφυγαν εκεί από έφυγαν το 2017 για να γλιτώσουν από την στρατιωτική επιχείρηση καταστολής.

"Τα αίτια της πυρκαγιάς προς το παρόν παραμένουν άγνωστα και οι κυβερνητικές αρχές μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα διενεργηθεί έρευνα", ανακοίνωσε η UNHCR.

Στους καταυλισμούς αυτούς με τις αυτοσχέδιες κατασκευές ξεσπούν συχνά πυρκαγιές. Μια μεγάλη φωτιά τον Μάρτιο του 2021 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 πρόσφυγες και να καταστραφούν πάνω από 10.000 σπίτια.

Τον περασμένο χρόνο σχεδόν 12.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι μετά την καταστροφή από πυρκαγιά σχεδόν 2.800 καταφυγίων και πάνω από 90 δομών, ανάμεσά τους νοσοκομεία και κέντρα εκπαίδευσης. Μια ερευνητική επιτροπή αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για "προσχεδιασμένη ενέργεια δολιοφθοράς".

