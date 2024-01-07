Το Αλ Τζαζίρα κατηγόρησε σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι στοχοποιεί Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα μετά τον θάνατο δύο δημοσιογράφων που εργάζονταν για το δορυφορικό κανάλι του Κατάρ, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Ο Χάμζα Βάελ Νταχντούχ, ο γιος του επικεφαλής του γραφείου του Αλ Τζαζίρα στη Λωρίδα της Γάζας, του Βάελ αλ-Νταχντούχ, και ο Μούσταφα Θουράγια, ένας ανεξάρτητος εικονολήπτης που συνεργάζεται με το AFP, σκοτώθηκαν σήμερα ενώ επέβαιναν σε αυτοκίνητο στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους.

«Το Αλ Τζαζίρα καταδικάζει σθεναρά τη στοχοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής αυτοκινήτου παλαιστινίων δημοσιογράφων», ανέφερε το κανάλι σε ανακοίνωσή του κατηγορώντας το Ισραήλ για «παραβίαση των αρχών της ελευθερίας του Τύπου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.