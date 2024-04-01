Ισραήλ: Ο Νετανιάχου αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τρίτη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο αύριο, Τρίτη, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του, την επομένη της εισαγωγής του για να κάνει εγχείρηση κήλης.

Ο Νετανιάχου εισήλθε στο νοσοκομείο την Κυριακή το απόγευμα για να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση, και ενώ ο πόλεμος κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.

Ο πρωθυπουργός «αισθάνεται πολύ καλά και συνεχίζει τις καθημερινές του δραστηριότητες, κυρίως διαβουλεύσεις και συζητήσεις από το νοσοκομείο» και αναμένεται να λάβει εξιτήριο το απόγευμα της Τρίτης, αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του.

Νωρίτερα σήμερα, το Ιατρικό Κέντρο Χαντάσα στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου είχε ξυπνήσει από την ολική αναισθησία, συνομιλούσε με την οικογένειά του μετά την επιτυχή εγχείρηση κήλης στην οποία υποβλήθηκε και ότι αναρρώνει. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινιζόταν πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την ανάρρωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.