Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εγχειρίστηκε «με επιτυχία» για την αντιμετώπιση κήλης, ανακοίνωσε το γραφείο του σήμερα.

Ο κ. Νετανιάχου «είναι σε καλή κατάσταση και αρχίζει να συνέρχεται», διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του για την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε χθες Κυριακή το βράδυ και απασχόλησε ιδιαίτερα τα ΜΜΕ, εν μέσω του πολέμου του ισραηλινού στρατού εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, που σε μερικές ημέρες συμπληρώνει μισό χρόνο.

Χθες βράδυ χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ για να απαιτήσουν την παραίτηση του κ. Νετανιάχου και τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μοιάζουν να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο.

🇮🇱🇵🇸🚨‼️ Mass protests are taking place in Israel demanding the resignation of Benjamin Netanyahu's government.



Protesters, including relatives of hostages held in the Gaza Strip, are demanding a deal with Hamas for their release, as well as Netanyahu’s resignation. They accuse… pic.twitter.com/9DGGuGdoRq — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 31, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

