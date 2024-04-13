Η Τεχεράνη διαπράττει ομηρεία και πρέπει να της επιβληθούν κυρώσεις γι αυτό, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ, μετά την κατάληψη φορτηγού πλοίου που συνδέεται με το Ισραήλ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

"Το καθεστώς του Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ένα εγκληματικό καθεστώς που υποστηρίζει τα εγκλήματα της Χαμάς και τώρα διεξάγει επιχείρηση πειρατείας παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο", δήλωσε ο Κατζ. "Καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ελεύθερο κόσμο να ανακηρύξουν αμέσως το σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση και να επιβάλουν κυρώσεις στο Ιράν τώρα".

Το Ιράν "θα υποστεί τις συνέπειες της επιλογής του να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση", προειδοποίησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός καθώς η χώρα βρίσκεται σε συναγερμό απέναντι στις απειλές για αντίποινα από την Τεχεράνη, σύμμαχο της παλαιστινιακής Χαμάς.

"Ενισχύσαμε την ετοιμότητά μας για να προστατεύσουμε το Ισραήλ από μια νέα ιρανική επίθεση. Είμαστε επίσης έτοιμοι να απαντήσουμε", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κατέλαβε πλοίο "που συνδέεται" με το Ισραήλ στον Κόλπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

