Ένα ακόμα «βήμα» για την απάντηση της Ιερουσαλήμ στην επίθεση της Τεχεράνης φέρεται να έκανε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου της Δευτέρας, με το επόμενο βήμα όμως να φαντάζει «μετέωρο», καθώς όλοι δέχονται ότι η ισραηλινή «απάντηση» είναι απλώς θέμα χρόνου, ουδείς όμως γνωρίζει αν τελικά θα επιλεγούν πλήγματα σε ιρανικό έδαφος που θα οδηγήσουν την κατάσταση εκτός ελέγχου.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η ισραηλινή απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν είναι πιθανό να είναι περιορισμένη, και μπορεί να επικεντρωθεί στο χτύπημα βασικών στόχων εκτός Ιράν, ανέφεραν τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο NBC.

Σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση των ΗΠΑ βασίζεται σε συνομιλίες με Ισραηλινούς αξιωματούχους πριν από την επίθεση, και ότι η προσέγγιση του Ισραήλ μπορεί έκτοτε να έχει αλλάξει, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η σχετικά «ανώδυνη» επίθεση της Τεχεράνης μπορεί να οδηγήσει την Ιερουσαλήμ να αναζητήσει μια λιγότερο επιθετική απάντηση.

Αντί να χτυπήσουν άμεσα το Ιράν ως απάντηση – με τους συμμάχους του Ισραήλ να προειδοποιούν ότι αυτό προκαλεί τον κίνδυνο να οδηγήσει την περιοχή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο - οι αξιωματούχοι ανέφεραν στο NBC ότι το Ισραήλ μπορεί να χτυπήσει τους πληρεξούσιους του Ιράν, όπως τις πολιτοφυλακές του στη Συρία ή την τρομοκρατική ομάδα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από το Ισραήλ να παράσχει ενημερώσεις σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει, αλλά δεν σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε αντίποινα.

Μια έκθεση, χωρίς πηγή, του ισραηλινού δικτύου Channel 12 τη Δευτέρα ισχυρίστηκε ότι το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αποφάσισε να απαντήσει «καθαρά και δυναμικά» κατά του Ιράν με μια απάντηση που είχε σκοπό να στείλει το μήνυμα ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει να περάσει μια επίθεση αυτού του μεγέθους εναντίον του χωρίς αντίδραση».

Πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι με την εξουσία του να διακυβεύεται, και πιέσεις από τους ακροδεξιούς εταίρους του, ο Νετανιάχου θα απαντήσει δυναμικά αγνοώντας την Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ τελικά θα τον βοηθήσουν αν χρειαστεί, παρά τα όσα λένε σήμερα.

Ωστόσο, η ανάλυση του Channel 12 πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θέλει η απάντησή του να πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο ή να συντρίψει τον συνασπισμό που το βοήθησε να αμυνθεί στην επίθεση του Ιράν. Σημείωσε επίσης ότι το Ισραήλ σκοπεύει να συντονίσει τη δράση του με τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ καθησυχάζει τις αραβικές χώρες

Το Ισραήλ έχει διαβεβαιώσει τις αραβικές χώρες της περιοχής ότι η απάντησή του στην επίθεση του Ιράν δεν θα τις θέσει σε κίνδυνο, αναφέρει από πλευράς του ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan, εν μέσω ανησυχιών από πολλά αραβικά κράτη ότι θα λογοδοτήσουν στην Τεχεράνη σε περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ισραήλ έχει ενημερώσει συμμαχικές χώρες όπως η Ιορδανία, η Αίγυπτος και τα κράτη του Κόλπου ότι η απάντησή του, όταν έρθει, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε το Ιράν να μην μπορεί να τις εμπλέξει στα αντίποινα.

Η αναφερόμενη διαβεβαίωση από το Ισραήλ προς τις γειτονικές του χώρες έρχεται μετά την προειδοποίηση ανώτατων Ιρανών διοικητών την Κυριακή ότι το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη επίθεση εάν αντεπιτεθούν στα περισσότερα από 300 drones και πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη.

Τα σχόλια της Τεχεράνης προκάλεσαν ανησυχία στην Ιορδανία αφού τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν προειδοποίησαν ότι η Ιορδανία θα ήταν ο επόμενος στόχος σε περίπτωση που συνεργαστεί με το Ισραήλ σε μια αναμέτρηση με το Ιράν.

