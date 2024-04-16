Ξεκίνησε χθες στη Νέα Υόρκη η ιστορική ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορίες περί παραποίησης εγγράφων, με σκοπό την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε για να εξαγοράσει τη σιωπή της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, πριν από τις εκλογές του 2016.

Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που δικάζεται από ποινικό δικαστήριο εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του αλλά ο ίδιος εμφανίστηκε στο δικαστήριο βλοσυρός, προκλητικός ακόμα και… νυσταγμένος.

Ο 77χρονος Τραμπ μπήκε στη δικαστική αίθουσα και κάθισε ανέκφραστος, πιάνοντας κουβέντα με τον νομικό του σύμβουλο, χωρίς να δώσει καμία σημασία στον εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ.

Κατά την διάρκεια μάλιστα της ακροαματικής διαδικασίας, ο Τραμπ φαίνεται ότι αποκοιμήθηκε 2 φορές μέσα στην αίθουσα και οι εικόνες του έγιναν viral.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο Χ στήθηκε πάρτι,με τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακεραυνώνουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για την στάση του, με τα hashtag #SleepyDon και #SleepyDonald να γίνονται trend για ώρες.

«Ποτές ως τώρα δεν άκουσα να αποκοιμιέται κατηγορούμενος στη δίκη του, πόσω μάλλον την πρώτη μέρα», έγραψε ενδεικτικά o Πριτ Μπαράρα, πρώην εισαγγελέας στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, τον οποίο είχε απολύσει ο Τραμπ.

I’ve never heard of a defendant falling asleep at his own trial, let alone on the first day — Preet Bharara (@PreetBharara) April 15, 2024

Μολονότι η υπόθεση θεωρείται από ορισμένους νομικούς ως η λιγότερη σημαντική από τις τέσσερις ποινικές δίκες που αντιμετωπίζει, είναι η μοναδική που είναι βέβαιο ότι θα εκδικαστεί πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος. Εάν κριθεί ένοχος, θα μπορούσε και πάλι να αναλάβει το αξίωμα του προέδρου, ωστόσο μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos δείχνει ότι μια καταδικαστική ετυμηγορία θα περιόριζε τις πιθανότητες εκλογής του.

Ο επιχειρηματίας-πολιτικός χρησιμοποίησε τις προηγούμενες εμφανίσεις του σε δικαστήρια για να συσπειρώσει τους οπαδούς του και να δηλώσει ότι διώκεται από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

