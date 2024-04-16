Το ιστορικό παλιό κτίριο του χρηματιστηρίου της Δανίας, στο κέντρο της Κοπεγχάγης, καταστράφηκε ολοσχερώς από μεγάλη πυρκαγιά. Bίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να μεταφέρουν μεγάλους πίνακες ζωγραφικής από το κτίριο, το οποίο χτίστηκε το 1615, για να τους σώσουν από τις φλόγες.

The historic 17th century building Børsen in the centre of Copenhagen right now pic.twitter.com/pbbSA5Fhyt — Sean Coogan (@Cooganhagen) April 16, 2024

Το κτίριο Børsen του 17ου αιώνα - ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης - τυλίχτηκε τα ξημερώματα στις φλόγες και το εμβληματικό του κωδωνοστάσιο κατέρρευσε, ενώ οι Δανοί παρακολουθούσαν τις συγκλονιστικές εικόνες με κομμένη την ανάσα.

Fire in the historic Børsen building in #Copenhagen where the iconic spire is now no more pic.twitter.com/uCrof7ztZl — Sean Coogan (@Cooganhagen) April 16, 2024

Το ιστορικό κτίριο, του οποίου η κορυφή είχε σχήμα που θυμίζει τις ουρές τεσσάρων δράκων που είναι πλεγμένες μεταξύ τους, βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Ολοι όσοι ήταν μέσα στο κτίριο κατάφεραν να φύγουν.

Σημειώνεται πως στο κτίριο δεν στεγάζεται πλέον το χρηματιστήριο της Δανίας, αλλά χρησιμεύει ως έδρα του Εμπορικού Επιμελητηρίου. "Μας περίμενε ένα τρομερό θέαμα. Το Χρηματιστήριο καίγεται", έγραψε το Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χ.

Ο υπουργός Πολιτισμού Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιτ είπε ότι 400 χρόνια δανέζικης πολιτιστικής κληρονομιάς τυλίχτηκαν στις φλόγες.

