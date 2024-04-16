Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταστράφηκε από πυρκαγιά το ιστορικό παλιό χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης – Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Το κτίριο Børsen του 17ου αιώνα τυλίχτηκε τα ξημερώματα στις φλόγες και το εμβληματικό του κωδωνοστάσιο κατέρρευσε

Πυρκαγιά στο ιστορικό παλιό χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης

Το ιστορικό παλιό κτίριο του χρηματιστηρίου της Δανίας, στο κέντρο της Κοπεγχάγης, καταστράφηκε ολοσχερώς από μεγάλη πυρκαγιά. Bίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να μεταφέρουν μεγάλους πίνακες ζωγραφικής από το κτίριο, το οποίο χτίστηκε το 1615, για να τους σώσουν από τις φλόγες.

Το κτίριο Børsen του 17ου αιώνα - ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης - τυλίχτηκε τα ξημερώματα στις φλόγες και το εμβληματικό του κωδωνοστάσιο κατέρρευσε, ενώ οι Δανοί παρακολουθούσαν τις συγκλονιστικές εικόνες με κομμένη την ανάσα. 

kopegaxi

Το ιστορικό κτίριο, του οποίου η κορυφή είχε σχήμα που θυμίζει τις ουρές τεσσάρων δράκων που είναι πλεγμένες μεταξύ τους, βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Ολοι όσοι ήταν μέσα στο κτίριο κατάφεραν να φύγουν. 

Σημειώνεται πως στο κτίριο δεν στεγάζεται πλέον το χρηματιστήριο της Δανίας, αλλά χρησιμεύει ως έδρα του Εμπορικού Επιμελητηρίου. "Μας περίμενε ένα τρομερό θέαμα. Το Χρηματιστήριο καίγεται", έγραψε το Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χ.

fotia

Ο υπουργός Πολιτισμού Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιτ είπε ότι 400 χρόνια δανέζικης πολιτιστικής κληρονομιάς τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δανία κοπεγχάγη Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark