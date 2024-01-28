Σκιές πάνω από την UNRWA: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί ότι όποιος εργαζόμενος είχε ανάμειξη στις επιθέσεις της Χαμάς θα λογοδοτήσει

«Όποιος εργαζόμενος των Ηνωμένων Εθνών έχει ανάμιξη σε τρομοκρατικές ενέργειες θα λογοδοτήσει» δεσμεύτηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τις καταγγελίες ότι μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες εμπλέκονταν στις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, ο Γκουτέρες έκανε έκκληση στις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να στηρίζουν την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) μετά την απόφαση αρκετών χωρών να σταματήσουν τη χρηματοδότησή τους.

«Όποιος εργαζόμενος των Ηνωμένων Εθνών έχει ανάμιξη σε τρομοκρατικές ενέργειες θα λογοδοτήσει, μεταξύ άλλων και μέσω ποινικής δίωξης» ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ σε δήλωση.

«Η Γραμματεία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την αρμόδια αρχή που θα μπορεί να ασκήσει διώξεις σε βάρος των προσώπων σύμφωνα με τις συνήθειες διαδικασίες της Γραμματείας για τέτοιου είδους συνεργασία».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «οι δεκάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που εργάζονται για την UNRWA, πολλοί σε κάποιες από τις πιο δύσκολες καταστάσεις για εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων, δεν θα πρέπει να τιμωρούνται. Πρέπει να καλύπτονται οι επείγουσες ανάγκες των απελπισμένων πληθυσμών στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους».

Στα πρώτα άμεσα σχόλιά του για το θέμα αυτό, ο επικεφαλής του ΟΗΕ έδωσε λεπτομέρειες για τους εργαζομένους της UNRWA που εμπλέκονται στις «αποτροπιαστικές, καταγγελλόμενες ενέργειες». Από τους 12 εμπλεκόμενους, δήλωσε, η συνεργασία με τους εννέα έχει τερματιστεί, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος του ενός ενώ μένει να διευκρινιστεί η ταυτότητα των άλλων δύο.

Η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ελβετία και η Φινλανδία ακολούθησαν χθες το παράδειγμα των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του Καναδά και σταμάτησαν τη χρηματοδότηση προς την υπηρεσία αρωγής, μια σημαντική πηγή στήριξης για τους κατοίκους της Γάζας, μετά τις καταγγελίες από το Ισραήλ.

Εντωμεταξύ, ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί, υιοθετώντας ακόμα πιο σκληρό τόνο, δήλωσε ότι «Θα ήταν ιδιαιτέρως ανεύθυνο να τιμωρείται μια Υπηρεσία και μια ολόκληρη κοινότητα στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της εξαιτίας ισχυρισμών για ποινικές ενέργειες σε βάρος ορισμένων προσώπων, ειδικά σε μια περίοδο πολέμου, εκτοπισμών και πολιτικών κρίσεων στην περιοχή».

Στην ανακοίνωσή του, ο Λαζαρινί καλεί τις χώρες να επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους για αναστολή της χρηματοδότησης. «Οι ζωές των ανθρώπων στη Γάζα εξαρτώνται από τη στήριξη αυτή, όπως και η περιφερειακή σταθερότητα», δήλωσε.

«Ενώ κατανοώ τις ανησυχίες τους --και σε μένα προκάλεσαν αποτροπιασμό οι κατηγορίες αυτές-- κάνω ισχυρή έκκληση προς τις κυβερνήσεις που ανέστειλαν τις συνεισφορές τους να διασφαλίσουν, τουλάχιστον, τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της UNRWA», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

