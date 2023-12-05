Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μία γυναίκα 29 ετών είναι το θύμα της σοβαρής επίθεσης στο Αμπερφάν της νότιας Ουαλίας που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση ένοπλων αστυνομικών.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, η γυναίκα που έχει διακομιστεί τραυματισμένη σε νοσοκομείο του Κάρντιφ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, με τον δράστη να αναζητείται.

Αναφορές κατοίκων λένε πως η γυναίκα βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Armed officers respond to reports of serious assault in Aberfan, south Wales https://t.co/QWXDsvAuSZ — ITV News (@itvnews) December 5, 2023

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά από τις 9 το πρωί τοπική ώρα.

Όπως ανακοίνωσε η ουαλική υπηρεσία ασθενοφόρων, στο σημείο παρασχέθηκαν κρίσιμες πρώτες βοήθειες στη γυναίκα από νοσηλευτές που έσπευσαν με ασθενοφόρο και ελικόπτερο-ασθενοφόρο.

Η αστυνομική διεύθυνση της Νότιας Ουαλίας έδωσε επίσης εντολή ώστε οι μαθητές τουλάχιστον ενός σχολείου και ενός παιδικού σταθμού της περιοχής να παραμείνουν προληπτικά στα σχολικά κτίρια, οι πόρτες των οποίων έχουν κλειδωθεί για την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

Η φύση του συμβάντος έχει προσδιοριστεί ως «σοβαρή επίθεση» και οι αρχές καλούν τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή όσο η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

Ένα από τα σχολεία έχει διαβεβαιώσει με μήνυμα τους γονείς των μαθητών πως τα παιδιά είναι ασφαλή.

Τοπικός βουλευτής έχει καλέσει τους κατοίκους να ακολουθούν τις συστάσεις της αστυνομίας.

