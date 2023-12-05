Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε ξανά θέσεις του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου, ανταποδίδοντας εκτοξεύσεις ρουκετών.

Ισραηλινά μαχητικά «έπληξαν θέσεις εκτόξευσης, τρομοκρατικές υποδομές και στρατιωτικό κτιριακό συγκρότημα» σε αντίδραση στις «εκτοξεύσεις (ρουκετών) από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ», τόνισε ο ο ισραηλινός στρατός (Τσαχάλ).

«Επιπλέον, ανταποδίδοντας εκτόξευση από τον Λίβανο εναντίον της περιοχής Ζαρίτ, στο βόρειο Ισραήλ», ο ισραηλινός στρατός έπληξε «το σημείο από όπου έγινε». Και ακόμη, «προκειμένου να εξαλειφθεί απειλή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν μερικές ακόμη τοποθεσίες» στη λιβανέζικη επικράτεια.

Νωρίτερα, ο Τσαχάλ ανακοίνωνε πως τρία μέλη του τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα εναντίον των στρατιωτών και άλλων στόχων.

Η κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται η χειρότερη μετά τον πόλεμο του 2006.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

