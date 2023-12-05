Ισραήλ: Το δεύτερο στάδιο του πολέμου με την Χαμάς θα είναι «δύσκολο», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού επεκτείνονται προς το νότο τα πράγματα δυσκολεύουν για το Ισραήλ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Εϊλόν Λεβί.

«Προχωράμε με το δεύτερο στάδιο τώρα. Ένα δεύτερο στάδιο που θα είναι δύσκολο στρατιωτικά» δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Το Ισραήλ αναμένει δύσκολες μάχες στη νέα φάση του πολέμου στη Γάζα, αλλά είναι ανοιχτό σε μια «εποικοδομητική» γνώμη για τη μείωση της ζημιάς στους αμάχους, εφόσον η συμβουλή συμβαδίζει με τον στόχο που είναι η καταστροφή της Χαμάς, πρόσθεσε ο Λεβί.

«Οποιαδήποτε εποικοδομητική γνώμη λάβουμε, οποιαδήποτε σοβαρή στρατηγική συμβουλή για να πλήξουμε την Χαμάς ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούμε την βλάβη προς τους πολίτες, φυσικά θα την υπολογίσουμε», είπε ο εκπρόσωπος.

Οι δυνάμεις της Τσαχάλ έχουν αρχίσει πολεμικές επιχειρήσεις στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει περί το ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα. Το Ισραήλ δέχεται επίμονες διεθνείς πιέσεις, και από την Ουάσινγκτον, για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ των αμάχων.

«Θα συνεχίσουμε με την εκστρατεία για την καταστροφή της Χαμάς, μία εκστρατεία που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ακριβώς όπως και εμείς ως προς τους στρατηγικούς στόχους του πολέμου αυτού, ότι δηλαδή αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει και η Χαμάς να παραμένει όρθια».

Ο Εϊλόν Λεβί δήλωσε ότι το Ισραήλ καταβάλλει πολλές προσπάθειες για να περιορίσει την βλάβη στους πολίτες. «Δεν επιλέξαμε εμείς το πεδίο της μάχης, η Χαμάς επέλεξε το πεδίο της μάχης», είπε.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού κάλεσε τους παλαιστίνιους πολίτες στην περιοχή της Χαν Γιούνες στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας να ακολουθούν τις οδηγίες του στρατού που έχουν ως στόχο να τους κρατήσουν μακριά από τον κίνδυνο καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις.

«Αυτό που πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να παραμείνουν ασφαλείς είναι να ακούν τις οδηγίες που έρχονται από τους λογαριασμούς μας στο Twitter, από την ιστοσελίδα μας και επίσης να κοιτάζουν τα φυλλάδια που πέφτουν στις περιοχές τους», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Χεχτ στους δημοσιογράφους.

