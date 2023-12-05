Το 1938, ο νεαρός Geoff Banks από το Ντέβον της Αγγλίας ξεκίνησε να αλληλογραφεί με την Celesta Byrne από το Τέξας των ΗΠΑ, μέσω ενός προγράμματος φίλων δι αλληλογραφίας στα σχολεία, που ήταν πολύ δημοφιλή εκείνη την εποχή.

Ο Geoff και η Celesta είναι οι πιο παλιοί φίλοι δια αλληλογραφίας στον κόσμο καθώς δεν σταμάτησαν ποτέ να γράφουν ο ένας στον άλλον τα τελευταία 85 χρόνια.

Ο Geoff, πρώην μηχανικός, διατήρησε την επαφή με τη Celesta ακόμα και κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, όταν υπηρετούσε στο βρετανικό αεροπλανοφόρο HMS Illustrious στον Ειρηνικό.

Τότε και οι δύο ήταν 16 ετών. Σήμερα είναι 100 ετών και συνεχίζουν να αλληλογραφούν αλλά χρησιμοποιώντας πια τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας.

Οι δυο τους διατήρησαν την υπερατλαντική φιλία τους για σχεδόν 90 χρόνια. Μάλιστα έχουν συναντηθεί και από κοντά δύο φορές - για πρώτη φορά το 2002 στη Νέα Υόρκη και άλλη μία το 2004 - αλλά επιμένουν ότι δεν υπάρχει ρομαντισμός μεταξύ τους.

Οι 100 ετών πια φίλοι έχουν σταματήσει την αλληλογραφία και επικοινωνούν μέσω Zoom, με την βοήθεια των παιδιών τους – πράγμα πολύ πιο εύκολο για αυτούς αφού πλέον τους είναι δύσκολο να γράψουν…



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.