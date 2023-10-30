Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στρατιώτες της μονάδας ειδικών δυνάμεων SAS του βρετανικού στρατού βρίσκονται στην Κύπρο σε ετοιμότητα για πιθανή επιχείρηση απελευθέρωσης ομήρων από τη Γάζα, ανέφερε δημοσίευμα της εφημερίδας Sun.

Η στρατιωτική υπο-μοίρα της SAS είναι επίσης σε ετοιμότητα για συμμετοχή σε πιθανή αποστολή συνοδείας των περίπου 200 Βρετανών πολιτών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γάζα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η Sun επισημαίνει ότι βάση αυτών των στρατιωτών της SAS είναι αυτό το διάστημα οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, που παρέχουν «στρατηγική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο».

Προστίθεται δε ότι στην Κύπρο έχει φτάσει και μια διοικητική ομάδα διαχείρισης κρίσεων απαρτιζόμενη από 100 μέλη. Το κλιμάκιο αυτό έχει σταλεί στην περιοχή για την παροχή συνδρομής σε Βρετανούς υπηκόους που θα καταφέρουν να φύγουν από τη Γάζα, αλλά και που ενδεχομένως θα χρειαστούν βοήθεια και σε άλλες χώρες, όπως ο Λίβανος, σε περίπτωση εξάπλωσης της σύρραξης.

Παρόμοιες στρατιωτικές και διοικητικές δυνάμεις είχε αποστείλει στην Κύπρο η βρετανική κυβέρνηση και πριν από τη μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης από το αεροδρόμιο του Χαρτούμ την περασμένη άνοιξη, όταν σχεδόν 2.200 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από την πρωτεύουσα του Σουδάν από τις βρετανικές δυνάμεις, μέσω Κύπρου.

Εξάλλου, κλιμάκια του Υποργείου Άμυνας και της συνοριοφυλακής της Βρετανίας έχουν αναπτυχθεί στην Αίγυπτο, σε ετοιμότητα να υποδεχθούν Βρετανούς ομήρους και πολίτες που θα καταγράφουν να διασχίσουν τη διάβαση της Ράφα.

Εν τω μεταξύ, σε πρωινές δηλώσεις του ο Υφυπουργός Παιδείας της βρετανικής κυβέρνησης Ρόμπερτ Χάλφον σχολίασε πως οι περίπου 200 Βρετανοί υπήκοοι και οι υπόλοιποι ξένοι πολίτες που φέρονται να εμποδίζονται από τη Χαμάς να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα μπορούσαν επίσης να κατηγοριοποιηθούν ως «όμηροι». Στη Γάζα είναι εγκλωβισμένοι και συγγενείς του Σκωτσέζου πρωθυπουργού.

Ποια είναι η SAS

Η Ειδική Αεροπορική Υπηρεσία (SAS) είναι μονάδα ειδικών δυνάμεων του Βρετανικού Στρατού. Ιδρύθηκε ως σύνταγμα το 1941, και το 1950, ανασυστάθηκε σε σώμα. Η μονάδα ειδικεύεται σε διάφορους ρόλους, όπως η αντιτρομοκρατία, η διάσωση ομήρων, η άμεση δράση και η αναγνώριση. Πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με το SAS είναι άκρως απόρρητες και η μονάδα δεν σχολιάζεται από τη βρετανική κυβέρνηση ούτε από το Υπουργείο Άμυνας λόγω της μυστικότητας και της ευαισθησίας των επιχειρήσεων της.

Πηγή: skai.gr

