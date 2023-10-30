Για «εξωτερική παρέμβαση» έκανε λόγο τη Δευτέρα η Μόσχα σχολιάζοντας τις επιθέσεις σε Ισραηλινούς πολιτες και Εβραίους στο αεροδρόμιο Μαχατσκαλά του Νταγκεστάν σε πτήση από το Τελ Αβίβ.



«Τα χθεσινά γεγονότα στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά είναι, σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα εξωτερικής παρέμβασης», υποστήριξε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.





Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται να έχει συνάντηση με τους κορυφαίους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, για να συζητήσει «τις προσπάθειες της Δύσης να χρησιμοποιήσει τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή για να διχάσει τη ρωσική κοινωνία», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Πολλές δεκάδες άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας της ρωσικής δημοκρατίας όταν ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Ισραήλ. Ο όχλος έκανε έφοδο στο αεροδρόμιο αναζητώντας «Εβραίους» μετά την άφιξη της πτήσης από το Τελ Αβίβ, αναγκάζοντας τις αρχές να επέμβουν για να τους απομακρύνουν από το συγκρότημα

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Εξήντα άτομα που βαραίνουν υποψίες πως εισέβαλαν βίαια στο αεροδρόμιο στην Μαχατσκαλά, την πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια, ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα οι ρωσικές αρχές.

