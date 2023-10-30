Πολλά τα αφιερώματα αυτές τις ημέρες και στον γερμανικό Τύπο για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας. Από την πλευρά της η εφημερίδα Welt σημειώνει σε εκτενές αφιέρωμα: «Σε αυτή την επετειακή χρονιά τίθεται το ερώτημα προς ποια κατεύθυνση θέλει να πορευθεί η Τουρκία στο μέλλον. Αν η χώρα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την ΕΕ ή αν ανανεώσει τους δεσμούς της με τη Δύση. Και αν ο Ερντογανισμός επιβιώσει και μετά τον Ερντογάν».



Άλλωστε όπως παρατηρεί η εφημερίδα ο Ερντογάν «έχει ήδη κηρύξει τον επόμενο ‘Αιώνα της Τουρκίας’. Ο στόχος του να αναθρέψει μια ευσεβή γενιά, ξεκινά από την οικοδόμηση θρησκευτικών σχολείων και τζαμιών μέχρι την προσπάθεια διαχωρισμού των φοιτητικών εστιών ανάλογα με το φύλο και την μετατροπή της βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί».



Κλείνοντας, το αφιέρωμα παρατηρεί ότι και ο ιδρυτής της χώρας, ο Κεμάλ Ατατούρκ «διακυβέρνησε με αυταρχικό τρόπο και με ένα μονοκομματικό πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό έργο του, ο Κεμαλισμός, διαμόρφωσε την χώρα καθόλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Μέχρι σήμερα επιβιώνει η λατρεία στο πρόσωπό του -με τον ίδιο τρόπο που το βιώνει και ο Ερντογάν. Η λογική υπαγορεύει ότι και η δική του κληρονομιά θα έχει παρόμοιο αποτύπωμα μακροπρόθεσμα. Κι ότι ο Ερντογανισμός θα επιβιώσει μάλλον περισσότερο από τον ίδιο τον εμπνευστή του».





Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.