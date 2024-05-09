Το Ισραήλ αψηφά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαντώντας σε ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος των IDF αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι «ο στρατός έχει αρκετά πυρομαχικά για τις αποστολές που έχει σχεδιάσει», λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι ορισμένες αποστολές πυρομαχικών θα «παγώσουν» εάν το Ισραήλ ξεκινήσει τη σχεδιαζόμενη επίθεση στην πόλη Ράφα νότια της Γάζας.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν οπλισμό για τις αποστολές που σχεδιάζουν, αλλά και για τις αποστολές στη Ράφα. Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε» ξεκαθάρισε ο Χαγκάρι.



Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα έχει περιοριστεί μόνο στα ανατολικά προάστια της πόλης, και όχι σε ολόκληρη την πόλη όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο.



«Οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής παράσχει βοήθεια για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ και στον ισραηλινό στρατό κατά τρόπο άνευ προηγουμένου κατά τη διάρκεια του πολέμου», δήλωσε πάντως ο Χαγκάρι.



Υπογραμμίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων, ανέφερε ότι ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, μιλά καθημερινά με τον αρχηγό της CENTCOM (Κεντρικής Διοίκησης) των ΗΠΑ, στρατηγό Μάικλ Έρικ Κουρίλα.



«Ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ μας, τις επιλύουμε κεκλεισμένων των θυρών» ανέφερε ο Ισραηλινός στρατιωτικός.



«Το Ισραήλ έχει συμφέροντα ασφάλειας, αλλά γνωρίζουμε επίσης τα συμφέροντα των ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», πρόσθεσε.

Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία δεν είναι «νεκρές»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα θα αποδυναμώσει τη θέση του Ισραήλ στις συνομιλίες για εκεχειρία με τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς, δήλωσε από πλευράς του ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.



Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να συνεργάζεται με το Ισραήλ για τροποποιήσεις σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός που υπέβαλε η Χαμάς, είπε ο Μίλερ, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας, αλλά ότι η δουλειά ήταν «απίστευτα δύσκολη».



«Πιστεύουμε στην πραγματικότητα ότι μια επιχείρηση στη Ράφα θα αποδυνάμωσε τη θέση του Ισραήλ τόσο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και γενικότερα. Έχουμε μιλήσει για αυτό στο παρελθόν, ότι μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα θα αποδυνάμωσε περαιτέρω τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο, θα προκαλούσε περαιτέρω απόσταση από του εταίρους του στην περιοχή που στην πραγματικότητα συμμερίζονται τον στόχο του Ισραήλ να δει τη Χαμάς ηττημένη και θέλουν να δουν τη Χαμάς να αντικατασταθεί με μια διαφορετική δομή διακυβέρνησης στη Γάζα» τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.



«Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες καθαυτές, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την ισραηλινή κυβέρνηση για τις τροποποιήσεις στην πρόταση που υπέβαλε η Χαμάς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το κείμενο, και θα πω απλώς ότι κάθε προσπάθεια όπως αυτή είναι απίστευτα δύσκολη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μίλερ.



«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους (Ισραήλ) για άλλες επιλογές που μπορούν να ακολουθήσουν… Παρουσιάσαμε μια πλήρη σειρά άλλων επιλογών πολιτικής που μπορούν να κάνουν και πιστεύουμε ότι θα πετύχουν τον στόχο της διάλυσης της Χαμάς και του ‘’στραγγαλισμού’’ των ταγμάτων της Χαμάς που παραμένουν στη Ράφα χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι άμαχοι εκεί, χωρίς να προκληθεί αυτή η μαζική μετατόπιση πληθυσμού χωρίς να μην έχουν πού να πάνε» πρόσθεσε.

Το Ισραήλ έχει απειλήσει με μεγάλη επίθεση στη Ράφα για να νικήσει τους χιλιάδες μαχητές της Χαμάς που λέει ότι βρίσκονται εκεί, αλλά περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη, με τα Ηνωμένα Έθνη να προειδοποιούν για μια ανθρωπιστική καταστροφή. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις τελείωσαν και η επιχείρηση θα συνεχιστεί.



Οι ισραηλινές δυνάμεις επιφορτισμένες με την καταστροφή της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, κατέλαβαν την Τρίτη το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου στη Ράφα, αποκόπτοντας μια ζωτικής σημασίας οδό για βοήθεια στον θύλακα, όπου ο υποσιτισμός συνιστά μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα.

«Θα αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια»

Σκληρή απάντηση στον Τζο Μπάιντεν φέρεται να έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, μετά την αμερικανική απόφαση να «μπλοκάρει» πυρομαχικά στο Ισραήλ αν πραγματοποιηθεί η στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα.



Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό μετά την αντιπροσωπεία της Χαμάς και η ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχωρεί από τις συνομιλίες για τη συμφωνία εκεχειρίας στο Κάιρο, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία για την επιστροφή της στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Το Ισραήλ εξέφρασε τις «επιφυλάξεις» του σχετικά με μια πρόταση για συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων, και θεωρεί ότι αυτός ο γύρος διαπραγματεύσεων στο Κάιρο για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έχει τελειώσει, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.



Η ισραηλινή αντιπροσωπεία επιστρέφει από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα και το Ισραήλ θα προχωρήσει στη στρατιωτική της επιχείρηση στη Ράφα και σε άλλα μέρη της Λωρίδας της Γάζας όπως είχε προγραμματιστεί, διεμήνυσε ο αξιωματούχος, που έμεινε ανώνυμος.



Ο Νετανιάχου έδωσε μάλιστα την Πέμπτη στη δημοσιότητα πλάνα από την ομιλία του στο Γιαντ Βασέμ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην οποία διαμηνύει ότι το Ισραήλ θα σταθεί μόνο του εναντίον της Χαμάς, αν χρειαστεί.



«Σήμερα, αντιμετωπίζουμε ξανά εχθρούς που επιδιώκουν να μας καταστρέψουν», είπε ο Νετανιάχου στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, από μια εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ. «Λέω στους ηγέτες του κόσμου - καμία πίεση, καμία απόφαση από κανένα διεθνές φόρουμ, δεν θα εμποδίσει το Ισραήλ να αμυνθεί».

