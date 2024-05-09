Σάλμαν Ρούσντι: Η Μελόνι πρέπει «να συμπεριφέρεται λιγότερο σαν παιδί»

Ο Βρετανοαμερικανός συγγραφέας Σάλμαν Ρούσντι κάλεσε σήμερα την ακροδεξιά Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να είναι πιο ανεκτική στην κριτική, λέγοντας ότι θα πρέπει «να συμπεριφέρεται λιγότερο σαν παιδί και να ωριμάσει», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο ινδικής καταγωγής συγγραφέας μιλούσε σε δημοσιογράφους στη διεθνή έκθεση βιβλίου του Τορίνο, όπου πρόκειται να εμφανιστεί αύριο στο πλευρό του Ιταλού δημοσιογράφου Ρομπέρτο ​​Σαβιάνο.

Ο τελευταίος καταδικάστηκε τον Οκτώβριο από ιταλικό δικαστήριο σε πρόστιμο 1.000 ευρώ με αναστολή για δυσφήμιση της Μελόνι επειδή της άσκησε κριτική για τις θέσεις της αναφορικά με τους μετανάστες.

Με ρίσκο να δεχθώ και εγώ μήνυση από την Μελόνι, «λέω ότι οι πολιτικοί πρέπει να είναι περισσότερο σκληρόπετσοι, γιατί ένας πολιτικός σήμερα, εκτός από μεγάλη δυνάμη, έχει και μεγάλη εξουσία», τόνισε ο Ρούσντι όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα.

«Ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό για κάποιους ανθρώπους να μιλούν για αυτούς άμεσα, ακόμη και άσχημα, χρησιμοποιώντας μια κακή λέξη όπως αυτή που χρησιμοποίησε ο Ρομπέρτο», τόνισε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ansa. Και πρόσθεσε αναφερόμενος στην Μελόνι: «Θα συμβούλευα αυτή την κυρία να συμπεριφέρεται λιγότερο σαν παιδί και να ωριμάσει».

Ο Σαβιάνο αποκάλεσε την Μελόνι «μπάσταρδη» στην κρατική τηλεόραση τον Δεκέμβριο του 2020, όταν η ακροδεξιός πρωθυπουργός ήταν τότε στην αντιπολίτευση.

Γνωστός για το διεθνές μπεστ σέλερ του «Γόμορρα», για την μαφία, ο Ρούσντι ζει υπό αστυνομική προστασία λόγω απειλών από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Ρούσντι δέχηθκε επίσης απειλές για τη ζωή του από τότε που το μυθιστόρημά του "Σατανικοί στίχοι" το 1988 κηρύχθηκε βλάσφημο από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο οποίος κάλεσε τους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο να τον σκοτώσουν.

Ο συγγραφέας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι τον Αύγουστο του 2022 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου λογοτεχνίας στην Νέα Υόρκη, από έναν Αμερικανό λιβανέζικης καταγωγής. Ο Ρούσντι τραυματίστηκε σοβαρά, χάνοντας το ένα του μάτι.

Ο Βρετανοαμερικανός συγγραφέας βρίσκεται στο Τορίνο για να προωθήσει το βιβλίο "Tο Μαχαίρι", όπου αναφέρεται στην επίθεση που παραλίγο να τον σκοτώσει.

Ένας γνωστός Ιταλός ιστορικός, ο Λουτσιάνο Κανφόρα, δικάστηκε τον Απρίλιο για συκοφαντική δυσφήμιση της Μελόνι, η οποία είχε καταθέσει καταγγελία εναντίον του διανοούμενου που την είχε αποκαλέσει «νεοναζί στην καρδιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

