Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέλυσε τον επικεφαλής της Κρατικής Φρουράς, της υπηρεσίας που θεωρήθηκε υπεύθυνη για την απόπειρα δολοφονίας του αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι απέπεμψε με διάταγμά του τον Σέρχιι Ρουντ, χωρίς να ορίσει τον αντικαταστάτη του.

Η υπηρεσία ασφαλείας SBU ανέφερε στις αρχές της εβδομάδας ότι συνελήφθησαν δύο άνδρες, συνταγματάρχες στην Κρατική Φρουρά, οι οποίοι κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν τη δολοφονία του Ζελένσκι και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων της χώρας. Αρμοδιότητα της Κρατικής Φρουράς είναι η ασφάλεια των δημόσιων προσώπων. Σύμφωνα με την SBU, οι δύο αξιωματικοί «μετέφεραν εμπιστευτικές πληροφορίες» στη Ρωσία και σκόπευαν να στρατολογήσουν στελέχη της υπηρεσίας ασφαλείας για να πάρουν όμηρο και να σκοτώσουν τον Ζελένσκι.

Η SBU λέει ότι οι δολοφονίες θα ήταν ένα «δώρο» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την ορκωμοσία του, την Τρίτη, για μια ακόμη θητεία στο Κρεμλίνο.

Οι δύο άνδρες πιστεύεται ότι στρατολογήθηκαν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας. Είχαν αναλάβει να βρουν κάποιον κοντά στην προεδρική φρουρά, που θα έπιανε όμηρο τον Ζελένσκι και αργότερα θα τον σκότωνε. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για το πόσο προχωρημένο ήταν το σχέδιο και σε ποιο σημείο του αποτράπηκε. Η Μόσχα δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τις ανακοινώσεις της SBU.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει πέρυσι ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας απέτρεψαν τουλάχιστον πέντε ρωσικές απόπειρες δολοφονίας του.

Σύμφωνα με την SBU, στόχος της ομάδας ήταν επίσης να σκοτώσει τον επικεφαλής της υπηρεσίας ασφάλειας της Ουκρανίας, Βασίλ Μαλιούκ καθώς και τον Κιρίλο Μπουντάνοφ, τον επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

