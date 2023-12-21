Επίθεση με ρουκέτες εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, κατά του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η οργάνωση στο Telegram.

Οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη και τηλεοπτικό συνεργείο του Reuters κατέγραψε την αναχαίτιση πυραύλων με προέλευση την Λωρίδα της Γάζας στον ουρανό της πόλης.

Live update: Rockets appear to target Tel Aviv area https://t.co/DOSHXD82Bm . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) December 21, 2023

Αναφορές αυτοπτών μαρτύρων και πλάνα που ανέβηκαν στο Διαδίκτυο δείχνουν ότι αρκετοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στον ουρανό του κεντρικού Ισραήλ από το σύστημα Iron Dom.

Κοντά στο Kfar Saba, περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Γάζα, ένας ανταποκριτής του ToI αναφέρει ότι άκουσε τουλάχιστον 8 δυνατές εκρήξεις.



Multiple Iron Dome interceptions seen over central Israel, following a rocket barrage from the Gaza Strip. pic.twitter.com/EGjj1kSZo7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 21, 2023

