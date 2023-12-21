Λογαριασμός
Σειρήνες στο Τελ Αβίβ - Επίθεση με ρουκέτες από τις Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ (βίντεο)

Αναφορές αυτοπτών μαρτύρων και πλάνα που ανέβηκαν στο Διαδίκτυο δείχνουν ότι αρκετοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στον ουρανό του κεντρικού Ισραήλ

Επίθεση με ρουκέτες εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, κατά του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η οργάνωση στο Telegram.

Οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη και τηλεοπτικό συνεργείο του Reuters κατέγραψε την αναχαίτιση πυραύλων με προέλευση την Λωρίδα της Γάζας στον ουρανό της πόλης.

Αναφορές αυτοπτών μαρτύρων και πλάνα που ανέβηκαν στο Διαδίκτυο δείχνουν ότι αρκετοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στον ουρανό του κεντρικού Ισραήλ από το σύστημα Iron Dom. 

Κοντά στο Kfar Saba, περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Γάζα, ένας ανταποκριτής του ToI αναφέρει ότι άκουσε τουλάχιστον 8 δυνατές εκρήξεις. 
 

