Ισραήλ: Επιχείρηση «σοκ και δέος» στη Συρία - «Θεατής» η Τουρκία

Σε επιχείρηση «σοκ και δέος» προχώρησε το Ισραήλ στη Συρία για να προστατέψει τους Δρούζους και για να κάνει επίδειξη ισχύος στην κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάρα, αλλά και στην Τουρκία, που διαμαρτυρήθηκε έντονα, αλλά δεν παρενέβη, ενώ τα ισραηλινά αεροσκάφη χτυπούσαν τον στενό της σύμμαχο στη Δαμασκό.

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε το συριακό υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό και τις κυβερνητικές δυνάμεις στη νότια Συρία για τρίτη ημέρα την Τετάρτη, καθώς συνεχίζονταν οι φονικές θρησκευτικές μάχες στην επαρχία Σουέιντα, όπου κατοικούν κυρίως Δρούζοι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διακήρυξε ότι εργάζεται για να σώσει «τους αδελφούς μας Δρούζους». Ο μεταβατικός Σύρος πρόεδρος, Άχμεντ αλ-Σάρα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προκαλεί «κλιμάκωση μεγάλης κλίμακας».

Περισσότεροι από 350 άνθρωποι αναφέρεται ότι έχουν σκοτωθεί από την Κυριακή, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ πολιτοφυλακών Δρούζων και φυλών Βεδουίνων στη Σουέιντα.

Ο συριακός στρατός φέρεται να άρχισε να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Σουέιντα αργά την Τετάρτη, καθώς οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είχαν συμφωνήσει σε «βήματα» για τον τερματισμό της βίας.

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

«Συμφωνήσαμε σε συγκεκριμένα βήματα που θα τερματίσουν αυτή την ανησυχητική και τρομακτική κατάσταση απόψε», έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο X.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, Sana, ανέφερε ότι στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Σουέιντα στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των θρησκευτικών ηγετών της Σουέιντα, μετά την «ολοκλήρωση της καταδίωξης των παράνομων ομάδων από τον στρατό».

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η χώρα «χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ΗΠΑ και η αραβική πλευρά» για την «ειρηνική επίλυση της τρέχουσας κρίσης».

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις προσπάθειες εκεχειρίας.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να χτυπά τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και τα όπλα τους τη Δευτέρα, αφότου αναπτύχθηκαν στην πόλη Σουέιντα για πρώτη φορά από τότε που οι αντάρτες, με επικεφαλής τους Σουνίτες Ισλαμιστές, ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Μειονοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Δρούζων - των οποίων η θρησκεία είναι παρακλάδι του Σιιτικού Ισλάμ με τη δική του μοναδική ταυτότητα και πεποιθήσεις - είναι καχύποπτες απέναντι στον Σάρα και την κυβέρνησή του, παρά τις δεσμεύσεις του να τους προστατεύσει.

Οι φόβοι τους έχουν ενταθεί από διάφορα ξεσπάσματα θρησκευτικής βίας τους τελευταίους οκτώ μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας τον Μάιο, κατά την οποία δεκάδες άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων, δυνάμεων ασφαλείας και συμμαχικών ισλαμιστών μαχητών στη Δαμασκό και τη Σουέιντα.

Μετά από αυτές τις μάχες, η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με τις πολιτοφυλακές των Δρούζων για την πρόσληψη τοπικών δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Σουέιντα από τις τάξεις τους. Ο συνεχιζόμενος έλεγχος της Σουέιντα από τις πολιτοφυλακές πυροδότησε εντάσεις με τις υποστηριζόμενες από την κυβέρνηση φυλές Βεδουίνων.

Ο Νετανιάχου έχει δεσμευτεί να προστατέψει τους Δρούζους στη Συρία λόγω των σημαντικών δεσμών τους με όσους ζουν στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Εκατοντάδες Δρούζοι διέσχισαν τα βαριά οχυρωμένα σύνορα με τη Συρία την Τετάρτη, ωθώντας τα ισραηλινά στρατεύματα να κάνουν χρήση δακρυγόνων σε μια προσπάθεια να τους σταματήσουν. Ο Νετανιάχου προέτρεψε όσους έχουν ισραηλινή υπηκοότητα να «επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αφήσουν τον [ισραηλινό στρατό] να αναλάβει δράση».

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας βομβαρδισμού είχε ως στόχο να αναγκάσει τη συριακή κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις της από την επαρχία Σουέιντα.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ έγραψε στο X το απόγευμα της Τετάρτης ότι «οι προειδοποιήσεις στη Δαμασκό» είχαν τελειώσει και ότι ο ισραηλινός στρατός θα «συνεχίσει να επιχειρεί δυναμικά στη Σουέιντα για να καταστρέψει τις δυνάμεις που επιτέθηκαν στους Δρούζους μέχρι να αποσυρθούν εντελώς».

Αργότερα ανακοίνωσε ότι «τα επώδυνα χτυπήματα έχουν ξεκινήσει», δείχνοντας ένα βίντεο με μια παρουσιάστρια να βουτάει έντρομη κάτω από ένα γραφείο σε ζωντανή μετάδοση ενόσω οι Ισραηλινοί επιτίθενται στο υπουργείο Άμυνας στην πλατεία Ουμαγιάντ, στο κέντρο της Δαμασκού - όπου τεράστια πλήθη γιόρτασαν την πτώση του Άσαντ πέρυσι.

Μια ξεχωριστή επιδρομή σε αυτό που ο ισραηλινός στρατός ονόμασε «στρατιωτικό στόχο στην περιοχή», στο προεδρικό μέγαρο, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της προειδοποίησης του Ισραήλ προς τη Σάρα.

Ο Φάντι Αλ Χαλάμπι, ένας Σύρος σκηνοθέτης με έδρα το Λονδίνο που επισκέπτεται τη Δαμασκό, είπε ότι ήταν κοντά όταν άκουσε τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να πλησιάζουν.

«Τα πρόσωπα των ανθρώπων ήταν τόσο φοβισμένα. Όλοι άρχισαν να τρέχουν [στον] δρόμο. Κανείς δεν ήξερε πού να πάει. Ξαφνικά ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιδρομές, στοχεύοντας μερικές από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Άμυνας», δήλωσε στο BBC.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε επίσης τεθωρακισμένα οχήματα γεμάτα με βαριά πολυβόλα και όπλα που κατευθύνονταν προς τη Σουέιντα, και πυροβόλησε φυλάκια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων στη νότια Συρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε ότι οι επιδρομές στόχευσαν κυβερνητικά ιδρύματα και πολιτικές εγκαταστάσεις στη Δαμασκό και τη Σουέιντα και σκότωσαν «αρκετούς αθώους πολίτες».

«Αυτή η κατάφωρη επίθεση, η οποία αποτελεί μέρος μιας σκόπιμης πολιτικής που ακολουθεί η ισραηλινή οντότητα για να πυροδοτήσει εντάσεις, να σπείρει χάος και να υπονομεύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Συρία, συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR), μια ΜΚΟ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε εν τω μεταξύ ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην πόλη Σουέιντα είχε επιδεινωθεί ραγδαία.

Οι μάχες μεταξύ φυλών Βεδουίνων και πολιτοφυλακών Δρούζων στη Σουέιντα λέγεται ότι πυροδοτήθηκαν από την απαγωγή ενός Δρούζου εμπόρου στον αυτοκινητόδρομο προς τη Δαμασκό την περασμένη Παρασκευή.

Την Κυριακή, ένοπλοι Δρούζοι μαχητές φέρεται να περικύκλωσαν και αργότερα κατέλαβαν μια γειτονιά της Σουέιντα που κατοικείται από Βεδουίνους. Οι συγκρούσεις σύντομα εξαπλώθηκαν σε άλλα μέρη της επαρχίας Σουέιντα, με μέλη φυλών να εξαπολύουν επιθέσεις σε κοντινές πόλεις και χωριά Δρούζων.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε αργότερα ότι οι δυνάμεις του και αυτές του υπουργείου Άμυνας θα παρέμβουν και θα επιβάλουν την τάξη, λέγοντας ότι η «επικίνδυνη κλιμάκωση έρχεται υπό το φως της απουσίας αρμόδιων επίσημων θεσμών».

Ωστόσο, σύντομα κατηγορήθηκαν από τους κατοίκους των Δρούζων για λεηλασίες, πυρπόληση σπιτιών και ταπείνωση ηγετών της κοινότητας.

Νωρίτερα φέτος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απαίτησε την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Σουέιντα και δύο άλλων νότιων επαρχιών. Είπε ότι το Ισραήλ θεωρούσε την σουνιτική ισλαμιστική ομάδα του προέδρου Σάρα, Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), ως απειλή. Η HTS ήταν παρακλάδι της Αλ Κάιντα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από τον ΟΗΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι πλέον από τις ΗΠΑ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιδρομές σε όλη τη Συρία για να καταστρέψει στρατιωτικές θέσεις χώρας από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Παράλληλα, έχει στείλει στρατεύματα στην υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας μεταξύ των κατεχόμενων Υψιπέδων του Γκολάν και της Συρίας, καθώς και σε αρκετές γειτονικές περιοχές και στην κορυφή του όρους Ερμών.

We have engaged all the parties involved in the clashes in Syria. We have agreed on specific steps that will bring this troubling and horrifying situation to an end tonight. This will require all parties to deliver on the commitments they have made and this is what we fully… — Marco Rubio (@marcorubio) July 16, 2025

