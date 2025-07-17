Φρίκη στη Βραζιλία: 12χρονη γέννησε το παιδί του βιαστή της και πέθανε

Σοκ προκαλεί η είδηση πως ένας 12χρονο κορίτσι από τη Βραζιλία γέννησε το παιδί του βιαστή της και πέθανε στο χειρουργείο.

Το παιδί, σύμφωνα με την Daily Mail διένυε τον 8ο μήνα εγκυμοσύνης όταν πήγε στο μαιευτήριο της πόλης Belo Horizonte εσπευσμένα, με αφόρητους πόνους στην κοιλιά.

Οι γιατροί της έκαναν επείγουσα καισαρική, ωστόσο η 12χρονη πέθανε στο χειρουργείο από εγκεφαλική αιμορραγία. Το μωρό της, σύμφωνα με τοπικά μέσα, επέζησε.

Το κοριτσάκι ζούσε μια μια αυτόχθονη κοινότητα της φυλής Warao. Όταν ξεκίνησε να εμφανίζει συμπτώματα εγκυμοσύνης, δεν καταλάβαινε τι της συμβαίνει και οι γονείς της δεν γνώριζαν για αρκετές εβδομάδες πως ήταν έγκυος, συνεπώς δεν είχε καμία προγεννητική φροντίδα.

Το προσωπικό του νοσοκομείου που γέννησε και πέθανε η 12χρονη ειδοποίησε την αστυνομία και ξεκίνησε έρευνα για βιασμό. Αποκαλύφτηκε πως ο κακοποιητής ήταν ένας 22χρονος που ζούσε στην ίδια κοινότητα με το παιδί.

Ο θείος της 12χρονης ανέφερε σε τοπικά μέσα πως «ο θάνατός της οφείλεται στην εγκυμοσύνη» ενώ τόνισε πως ξέρουν ποιος είναι ο βιαστής.

Στη Βραζιλία, ο βιασμός ευάλωτου ατόμου επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 15 χρόνια αλλά δεν είναι σαφές αν ο ύποπτος έχει συλληφθεί.

Σημειώνεται πως η άμβλωση είναι νόμιμη στη χώρα μόνο όταν κινδυνεύει η ζωή της εγκύου ή όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού.



Πηγή: skai.gr

