Καζάνι που βράζει η Συρία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών το μεσημέρι της Τετάρτης στην είσοδο του υπουργείου Άμυνας της Συρίας και στο αρχηγείο στρατού στη Δαμασκό, καθώς επίσης και πλησίον του προεδρικού μεγάρου της χώρας στις παρυφές της συριακής πρωτεύουσας. Σκοπός της ισραηλινής ένοπλης παρέμβασης, τονίζει η ισραηλινή ηγεσία, είναι η υπεράσπιση των Δρούζων, συμμάχων του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, στην πόλη προπύργιο αυτών, τη Σουέιντα, από τις επιθέσεις δυνάμεων ατάκτων ισλαμιστών αλλά και συριακών στρατευμάτων.

Είχαν προηγηθεί οι προειδοποιήσεις της ισραηλινής ηγεσίας και των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων κατά των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων, εάν αυτές δεν αποσύρονταν από τη Σουέιντα, στα νότια της χώρας, όπου το Σαββατοκύριακο ξέσπασαν αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Δρούζους και φυλές Βεδουίνων, με περισσότερους, πλέον, από 300 νεκρούς.

«Η κατάσταση στη Σουέιντα και η κατάσταση στη νοτιοδυτική Συρία είναι πολύ σοβαρή. Οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν, όπως επίσης επιχειρεί και η αεροπορία κι άλλες δυνάμεις. Εργαζόμαστε για να σώσουμε τους αδελφούς μας Δρούζους και να εξαλείψουμε τις συμμορίες του συριακού καθεστώτος», τόνιζε σχετικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η κλιμάκωση στη Συρία, τη χώρα που παραμένει ένα καζάνι που βράζει επτά μήνες μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ, είναι ραγδαία.

Αμέσως μετά τα ισραηλινά πλήγματα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δεν έκρυψε την ανησυχία της Ουάσιγκτον, ζήτησε αποκλιμάκωση, και επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν και με τις δύο πλευρές. Από την πλευρά της, η Τουρκία με μία μετρημένη ανακοίνωση μέσω του υπουργείου Εξωτερικών της τόνισε ότι οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ «έχουν ως στόχο να σαμποτάρουν τις προσπάθειες της Συρίας να εδραιώσει την ειρήνη και την ασφάλεια», ενώ το ίδιο το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ενισχύσει τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις του στα σύνορά του με τη Συρία.

«Έχουμε στόχο πρώτα να διατηρήσουμε το "status quo" στη νότια Συρία, η οποία βρίσκεται επίσης κοντά στα σύνορά μας. Και να αποτρέψουμε την ανάπτυξη απειλών κατά του Ισραήλ σε αυτήν την περιοχή. Δεύτερον, να αποτρέψουμε να πάθει ζημιά η κοινότητα των Δρούζων, με τους οποίους έχουμε μια στενή και ισχυρή σχέση», υπογράμμιζε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαρ.

Κατά τους αναλυτές, τα ισραηλινά πλήγματα στη Συρία αποτελούν ένα προειδοποιητικό αλλά και αποτρεπτικό μήνυμα, υπενθυμίζοντας πως μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ - τον περασμένο Δεκέμβριο - το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα σαρωτικό μπαράζ αεροπορικών επιδρομών πλήττοντας περισσότερους από 400 στρατιωτικούς στόχους σε μόλις 48 ώρες.

Όπως εξηγούν σκοπός του Ισραήλ, τότε, ήταν να αποτρέψει οποιαδήποτε τυχόν απειλή, κυρίως κοντά στα βόρεια σύνορά του και σήμερα στόχος του ήταν να στείλει εκτός από ένα στρατιωτικό και ένα πολιτικό μήνυμα τραβώντας μία κόκκινη γραμμή όσον αφορά στην παρουσία των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων κοντά στις κοινότητες των Δρούζων αλλά και κοντά στη ζώνη ελέγχου του Ισραήλ εντός της συριακής επικράτειας.

Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τη Δαμασκό να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Σουέιντα για να αποτραπεί η αποκλιμάκωση της έντασης ενώ η Συρία με επιστολή της προς τα Ηνωμένα Έθνη ζητεί να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας.

