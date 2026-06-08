Τέσσερις νεαροί άνεργοι φίλοι ταξίδεψαν στο Μεξικό για να υποστηρίξουν την εθνική Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986. Αντί να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά τον αποκλεισμό της ομάδας, έμειναν στην Αμερική, δημιούργησαν νέες ζωές και σήμερα, 40 χρόνια αργότερα, ετοιμάζονται να ξανασμίξουν για ένα ακόμη μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Τη δεκαετία του 1980 ήταν νεαροί άνδρες ηλικίας από 20 έως 23 ετών, άνεργοι και χωρίς πολλές προοπτικές κι έτσι αποφάσισαν να ζήσουν την περιπέτεια της ζωής τους. Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το ταξίδι αυτό δεν θα είχε επιστροφή.

Σαράντα χρόνια αργότερα, οι Gary Allen, Stuart Bates, David Arnold και Garry Hardwicke ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά στο φετινό τουρνουά της Βόρειας Αμερικής, όπου θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία στο Ντάλας στις 17 Ιουνίου.

Η απίστευτη ιστορία τους αποτελεί το θέμα του διαδικτυακού ντοκιμαντέρ Lost Down Mexico Way, το οποίο καταγράφει τις περιπέτειές τους, αλλά και τη φιλία που άντεξε τέσσερις δεκαετίες.

Οι τέσσερις φίλοι, οπαδοί της Γουλβς από τις περιοχές Στάουρμπριτζ και Λάι του Γουόρσεστερσαϊρ – με εξαίρεση τον Ντέιβιντ Άρνολντ που υποστήριζε την Μπέρμιγχαμ Σίτι – ξεκίνησαν το ταξίδι τους έχοντας στις αποσκευές τους λίγα ρούχα και μερικές εκατοντάδες λίρες.

Όπως παραδέχονται σήμερα, δεν γνώριζαν καν πού βρισκόταν το Μεξικό χωρίς να κοιτάξουν χάρτη, ενώ αγνοούσαν ότι η επίσημη γλώσσα της χώρας ήταν τα ισπανικά.

Ο Garry Hardwicke μάλιστα είπε στη σύντροφό του ότι έβγαινε απλώς για να αγοράσει ένα μπουκάλι γάλα. Τελικά δεν επέστρεψε στο σπίτι του για τα επόμενα δώδεκα χρόνια.

Η παρέα, που αυτοαποκαλούνταν "The Disco Firm", ταξίδεψε στο Μοντερέι και το Ακαπούλκο, παρακολουθώντας όλους τους αγώνες της Αγγλίας μέχρι τον αποκλεισμό από την Αργεντινή στα προημιτελικά, στον αγώνα που έμεινε στην ιστορία για το περιβόητο «Χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Gary Allen θυμάται:

«Ακόμη και μέσα στο γήπεδο ήταν ολοφάνερο τι είχε κάνει ο Μαραντόνα. Όλοι το είδαν, εκτός από τον διαιτητή.»

Κατά τη διάρκεια των ξέφρενων ημερών τους στο Μεξικό, οι φίλοι διασκέδαζαν ασταμάτητα. Σε μία χαρακτηριστική ιστορία, δύο από αυτούς κατάφεραν να πείσουν ντόπιες γυναίκες ότι ήταν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές Peter Shilton και Gary Lineker.

Μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας, αντί να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγκαταστάθηκαν στο Σάουθ Πάντρε, όπου βρήκαν δουλειές στην εστίαση.

«Οι ντόπιοι δεν είχαν ξαναδεί ανθρώπους σαν κι εμάς», θυμάται ο Allen. «Διασκεδάζαμε κάθε βράδυ και οι ευκαιρίες ήταν πολύ καλύτερες από εκείνες που είχαμε πίσω στην πατρίδα.»

Λίγο αργότερα, η παρέα μετακινήθηκε στο Τέξας, όπου οι επαγγελματικές προοπτικές ήταν ακόμη μεγαλύτερες.

«Στην Αμερική μπορούσες να βρεις δουλειά παντού. Μέσα στις πρώτες τρεις ή τέσσερις εβδομάδες είχα ήδη αλλάξει τρεις δουλειές. Και η αγγλική προφορά βοηθούσε πολύ στις γνωριμίες», λέει γελώντας.

Τα χρόνια πέρασαν και οι τέσσερις άνδρες δημιούργησαν νέες ζωές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό. Παντρεύτηκαν, απέκτησαν συνολικά 14 παιδιά και ένας από αυτούς παντρεύτηκε ακόμη και πρώην Μις Μεξικό.

Ο Gary Allen ίδρυσε μια επιτυχημένη εταιρεία εξοπλισμού αποχετεύσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών 20 εκατομμυρίων δολαρίων πριν συνταξιοδοτηθεί πέρυσι. Ο Stuart Bates συνέχισε μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο του αυτοκινήτου στο Χιούστον. Ο David Arnold παρέμεινε στο Μεξικό, όπου έγινε διευθυντής σχολείου στο Μοντερέι και δημιούργησε οικογένεια με τέσσερις κόρες.

Ο Garry Hardwicke, ο οποίος εργάστηκε ως ελαιοχρωματιστής στην Ατλάντα και αργότερα μετακόμισε στη Φλόριντα, έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.

Παρά τις αποστάσεις, οι φίλοι παρέμειναν δεμένοι σαν οικογένεια.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν αδέλφια για μένα», λέει ο Bates. «Αγαπώ την Αγγλία και τη γενέτειρά μου, αλλά αυτή η μικρή περιπέτεια άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μας.»

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Jack Leigh, πιστεύει ότι η γοητεία της ιστορίας βρίσκεται στην απλότητά της:

«Ήταν απλοί εργαζόμενοι νέοι που ξεκίνησαν για μια ποδοσφαιρική εκδρομή και κατέληξαν να ζήσουν μια απίστευτη περιπέτεια. Είναι μια ιστορία που μπορεί να αγγίξει τον καθένα.»

Πηγή: skai.gr

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