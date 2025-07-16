Παραμένει έκρυθμη η κατάσταση στη νότια Συρία, με τη βία να κλιμακώνεται ξανά στη Σουέιντα παρά τις ανακοινώσεις για εκεχειρία, καθώς συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Δρούζων μαχητών ξέσπασαν εκ νέου, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες.

Κάτοικοι της πόλης περιέγραψαν σκηνές τρόμου, δηλώνοντας ότι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

«Είμαστε περικυκλωμένοι και ακούμε τους μαχητές να φωνάζουν... φοβόμαστε πολύ», δήλωσε ένας κάτοικος της Σουέιντα τηλεφωνικά.

Το Reuters αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ακούγονταν στο βάθος πυροβολισμοί και εκρήξεις.

«Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά ήσυχα για να μη μας ακούσουν», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε τα δυτικά προάστια της Δαμασκού, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

BREAKING | Renewed Israeli strikes on the Damascus countryside.



A man is heard saying Syria's General Security was targeted. Other reports say a site belonging to the 4th Division of the Syrian army was hit. pic.twitter.com/RX4ghWkXGA — The Cradle (@TheCradleMedia) July 16, 2025

Συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις κατά της αεροπορικής βάσης Μεζέχ, που βρίσκεται κοντά στη Δαμασκό.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης, με τις εμπλεκόμενες πλευρές στη Συρία να συμφωνούν σε συγκεκριμένα βήματα για τον τερματισμό των συγκρούσεων, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Έχουμε έρθει σε επαφή με όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στις συγκρούσεις στη Συρία. Συμφωνήσαμε σε συγκεκριμένα βήματα που θα βάλουν τέλος σε αυτή την ταραγμένη και τρομακτική κατάσταση απόψε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επεσήμανε ότι η επιτυχία της συμφωνίας εξαρτάται από τη δέσμευση όλων των πλευρών. «Αυτό απαιτεί από όλους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν και αυτό ακριβώς περιμένουμε να κάνουν», σημείωσε.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους κάλεσε τη συριακή κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματά της, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες αποκλιμάκωσης.

«Καλούμε την κυβέρνηση της Συρίας να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση», δήλωσε η Μπρους σε συνέντευξή της στο Fox News την Τετάρτη.

Η Συριακή Δικτυακή Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Syrian Network for Human Rights) ανακοίνωσε ότι 169 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις της τελευταίας εβδομάδας. Αξιωματούχοι ασφαλείας ανεβάζουν τον αριθμό στους 300 νεκρούς, ωστόσο το Reuters επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς.

Το Ισραήλ χτύπησε το συριακό υπουργείο Άμυνας

Βίντεο από συριακό τηλεοπτικό δίκτυο κατέγραψε τη στιγμή που χτυπήθηκε το κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ισραηλινών επιδρομών — σε ζωντανή μετάδοση. Η παρουσιάστρια της εκπομπής αναγκάστηκε να αποχωρήσει στον αέρα.

#BREAKING: Israel just bombed the Umayyad Square and the Syrian Ministry of Defense in Damascus live on air. pic.twitter.com/f0IjOkX9Nu — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) July 16, 2025

Το επίμαχο βίντεο αναδημοσιεύτηκε από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Τα οδυνηρά χτυπήματα μόλις ξεκίνησαν».

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Η Δαμασκός κατήγγειλε έντονα τις ισραηλινές επιθέσεις, κάνοντας λόγο για πλήγματα σε κρατικά κτίρια, περιλαμβανομένου του υπουργείου Άμυνας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Βίντεο του Reuters από το κτίριο του υπουργείου Άμυνας μετά την ισραηλινή επίθεση

«Πρόκειται για μια προκλητική επίθεση, που εντάσσεται σε μια συστηματική πολιτική του ισραηλινού καθεστώτος να πυροδοτεί εντάσεις, να σπέρνει το χάος και να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Συρία», ανέφερε το συριακό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Συρία δήλωσε επίσης ότι «διατηρεί το πλήρες νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστεί τα εδάφη και τον λαό της με όλα τα μέσα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο».

Σημειώνεται ότι οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται παρά τις πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για να τερματιστεί η διεθνής απομόνωση της Συρίας.

Παράλληλα, η συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα συμφωνία εκεχειρίας με την κοινότητα των Δρούζων, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Σουέιντα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η συμφωνία θα τεθεί πράγματι σε ισχύ, καθώς στο εσωτερικό της κοινότητας φαίνεται να υπάρχουν διχασμοί και εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

Κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις της Τετάρτης είχαν στόχο το υπουργείο Άμυνας της Συρίας και περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό.

Το Ισραήλ, το οποίο διεξάγει επιδρομές στη Συρία από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, δηλώνει πως οι επιχειρήσεις του αποσκοπούν στην προστασία των Δρούζων, μιας αραβικής μειονότητας που βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων με φιλοκυβερνητικές δυνάμεις στη νότια Συρία.

Ωστόσο, παρατηρητές εκτιμούν ότι υπάρχει και πολιτικό κίνητρο πίσω από τις ισραηλινές επιθέσεις, καθώς η ισραηλινή ηγεσία τάσσεται ανοιχτά κατά της νέας κυβέρνησης της Συρίας, η οποία ανήλθε στην εξουσία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποκαλέσει το νέο καθεστώς «εξτρεμιστικό ισλαμικό καθεστώς» και απειλή για το κράτος του Ισραήλ.





