Κλιμακώνοντας δραματικά την εκστρατεία του κατά στρατιωτικών στόχων στη Συρία, το Ισραήλ έπληξε εκ νέου την πρωτεύουσα Δαμασκό, με στόχο το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μεταξύ των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας, μετέδωσε ότι από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Δαμασκό σκοτώθηκαν πέντε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Νωρίτερα, οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για 18 τραυματίες.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πραγματοποίησαν προειδοποιητικό πλήγμα στην είσοδο του συριακού υπουργείου Άμυνας.

Αμέσως μετά, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα κλιμακώσει τις επιθέσεις του, εάν οι συριακές δυνάμεις δεν αποσυρθούν από την πόλη Σουέιντα, όπου σημειώνονται αιματηρές συγκρούσεις και ο πληθυσμός είναι στην πλειοψηφία Δρούζοι.

Δείτε βίντεο που ανέβασαν ισραηλινά ΜΜΕ στα social media:

Damascus is witnessing the military might of Israel. pic.twitter.com/PnzY2x1IcO — Israel Military Channel (@IsraelMilitaryC) July 16, 2025

Λίγες ώρες αργότερα, πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το κτίριο της υπουργείου Άμυνας της Δαμασκού. Σύμφωνα με ζωντανά τηλεοπτικά πλάνα, το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ οι IDF επιβεβαίωσαν επισήμως ότι εξαπέλυσαν την επίθεση.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δημοσίευσε βίντεο από τη συριακή κρατική τηλεόραση, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή ισραηλινού πλήγματος στο κέντρο της Δαμασκού, με την παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων να διακόπτει αιφνιδιασμένη από τον εκκωφαντικό ήχο της έκρηξης.

«Τα βαριά χτυπήματα ξεκίνησαν», έγραψε ο Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντας το βίντεο με απειλητικό μήνυμα προς το συριακό καθεστώς.

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Ο Κατς είχε απειλήσει, νωρίτερα, με νέα «οδυνηρά πλήγματα» την κυβέρνηση της Συρίας, ενώ διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα προστατέψει την κοινότητα των Δρούζων στη Συρία.

«Τα προειδοποιητικά πλήγματα προς τη Δαμασκό τελείωσαν – τώρα αρχίζουν τα επώδυνα πλήγματα», αναφέρει σε δήλωσή του, μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην έδρα του Υπουργείου Άμυνας της Συρίας.

Προσθέτει ότι «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν τη Σουέιντα, για να εξολοθρεύσουν τις δυνάμεις που επιτέθηκαν στους Δρούζους, έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η απόσυρσή τους».

«Προς τους Δρούζους αδελφούς μας στο Ισραήλ: μπορείτε να βασίζεστε στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις για την προστασία των αδελφών σας στη Συρία. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κι εγώ, ως υπουργός Άμυνας, έχουμε δεσμευτεί – και θα τηρήσουμε τη δέσμευση αυτή» προσθέτει ο Κατς.









Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.