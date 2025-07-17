Οργή στην κοινή γνώμη και αμηχανία στην αμερικανική κυβέρνηση έχουν προκαλέσει αποκαλύψεις του Τύπου σύμφωνα με τις οποίες τόνοι τροφίμων, προορισμένοι για παιδιά πάσχοντα από υποσιτισμό, θα αποτεφρωθούν επειδή έληξαν, καθώς οι ΗΠΑ μειώνουν δραστικά τη βοήθεια που παρέχουν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι αρχές θα αποτεφρώσουν μπισκότα υψηλής ενεργειακής και θρεπτικής αξίας, προορισμένα για μικρά παιδιά που πάσχουν από υποσιτισμό στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, καθώς παρήλθε η ημερομηνία λήξης τους αυτόν τον μήνα, ενώ βρίσκονταν αποθηκευμένα στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού The Atlantic, σχεδόν 500 μετρικοί τόνοι μπισκότων, ποσότητα που θα επαρκούσε για να τραφούν 1,5 εκατ. παιδιά για μια εβδομάδα, είχαν αγοραστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν έναντι περίπου 800.000 δολαρίων.

Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με άλλα περίπου 130.000 δολάρια για την καταστροφή τους.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε αμηχανία

Έπειτα από έξι δεκαετίες και πλέον, η USAID έπαψε να υπάρχει και επισήμως από την 1η Ιουλίου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έκρινε πως δεν υπηρετούσε «τα συμφέροντα» των ΗΠΑ. Η υπηρεσία μεταμορφώθηκε σε απλή διεύθυνση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το κλείσιμό της αποτέλεσε σεισμό για τη διεθνή βοήθεια, μη κυβερνητικές οργανώσεις και όχι μόνο.

Έπειτα από τις αποκαλύψεις, ο αξιωματούχος αρμόδιος για τη διαχείριση και το προσωπικό στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικλ Ρίγκας, βρέθηκε χθες σε αμηχανία, όταν ερωτήθηκε για το ζήτημα ενώπιον της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας.

«Δεν έχω καλή απάντηση στην ερώτηση αυτή», είπε ο Ρίγκας. «Νομίζω πως πρόκειται απλά για θύμα του κλεισίματος της USAID», της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας» πρόσθεσε.

Μάλιστα, δήλωσε πως τον «λυπεί» ότι θα κατασπαταληθούν τόσο μεγάλη ποσότητα τροφίμων κι υποσχέθηκε να «ανακαλύψει τι συνέβη».

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό Κογκρέσο αναμένεται να εγκρίνει αυτή την εβδομάδα δημοσιονομικές περικοπές σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από τα οποία 8 δισεκ. προορίζονταν για τη χορήγηση βοήθειας στο εξωτερικό.

Ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μολαταύτα θύμισε πως οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο.

Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν είπε πως έθεσε το ζήτημα στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τον Μάρτιο και στηλίτευσε το ότι δεν έγινε τίποτα, η κυβέρνηση «προτίμησε να κρατήσει την αποθήκη κλειστή, να αφήσει να τρόφιμα να λήξουν και μετά να τα κάψει» από το να τα διανείμει.

«Χάρη σε χαοτικές και ανόητες αποφάσεις –μείωση χρηματοδοτήσεων, απολύσεις προσωπικού, κατάργηση προγραμμάτων κλειδιών – οι αμερικανοί φορολογούμενοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό και παιδιά θα υποφέρουν από την πείνα», ξέσπασε από την πλευρά της η δημοκρατική γερουσιάστρια Τζιν Σαχίν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

