Στη δεύτερη και τελική ημέρα εισέρχεται σήμερα, Πέμπτη, η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη.

Σήμερα αναμένονται διμερείς συναντήσεις του ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες με κάθε αντιπροσωπεία και ακολουθεί η Ολομέλεια, κατά την οποία οι πλευρές θα συζητήσουν για το πώς θα προχωρήσουν.

Πριν από τις διμερείς συναντήσεις, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για Ευρωπαϊκά Θέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι, γύρω στις 08:15 ώρα Νέας Υόρκης (15:15 ώρα Κύπρου).

Η διμερής συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον κ. Γκουτέρες είναι προγραμματισμένη για τις 10:15 ώρα Νέας Υόρκης (17:15 ώρα Κύπρου).

Θα ακολουθήσει η Ολομέλεια της διάσκεψης στην οποία θα συμμετέχουν ο ΓΓ των ΗΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Ταρτάρ ως επικεφαλής των αντιπροσωπειών τους.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί γεύμα εργασίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για παν ενδεχόμενο και εξακολουθεί να πιέζει για πρόοδο τουλάχιστον στο θέμα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και του προγραμματισμού των επόμενων βημάτων. Ένα καλό σενάριο θα ήταν να συμφωνηθεί η διεξαγωγή της επόμενης πενταμερούς, ακόμη και αν προγραμματιστεί μετά τον Οκτώβριο και τις παράνομες «εκλογές» στα κατεχόμενα, αναφέρει το cyprustimes.

Από την άλλη, τα κατεχόμενα προσδοκούν στη στασιμότητα, την οποία επιδιώκουν ώστε ο Ερσίν Τατάρ να τρέξει στο τελευταίο μίλι πριν από τις «κάλπες» με την απαίτηση για κυριαρχική ισότητα και απευθείας εμπόριο – επαφές – πτήσεις.

