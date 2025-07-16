Πάνω από 200 οι νεκροί στις συγκρούσεις Δρούζων και Βεδουίνων στη νότια Συρία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιοποίησε χθες Τρίτη ακόμη βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις συγκρούσεις στην επαρχία Σουάιντα (νότια), κάνοντας λόγο για 203 νεκρούς από το ξέσπασμα συγκρούσεων την Κυριακή ανάμεσα σε κοινότητες Δρούζων και Βεδουίνων, τις οποίες ακολούθησε η ανάπτυξη δυνάμεων των de facto αρχών στην περιοχή.

«Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των μαχών και των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες στη Σουάιντα από την Κυριακή το πρωί ανέρχεται σε 203», διευκρίνισε η ΜΚΟ.

Πρόκειται για 92 Δρούζους, ανάμεσά τους 21 πολίτες που εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από δυνάμεις των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών, 93 μέλη δυνάμεων προσκείμενων στην κυβέρνηση και 18 Βεδουίνους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

