Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η προστασία των Δρούζων πολιτών και των δικαιωμάτων τους αποτελεί «προτεραιότητα», καθώς το Ισραήλ απείλησε με καταστροφή των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων που επιτίθενται σε Δρούζους στη νότια Συρία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, το πρώτο μετά τις ισχυρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Δαμασκό την Τετάρτη, ο αλ Σάρα απηύθυνε μήνυμα στους Δρούζους πολίτες, δηλώνοντας: «Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια να σας σύρουν στα χέρια εξωτερικών δυνάμεων».

«Δεν είμαστε από αυτούς που φοβούνται τον πόλεμο. Περάσαμε τη ζωή μας αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και υπερασπιζόμενοι τον λαό μας, αλλά βάζουμε τα συμφέροντα των Σύρων πάνω από το χάος και την καταστροφή», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο συριακός λαός δεν φοβάται τον πόλεμο και είναι έτοιμος να πολεμήσει, εάν απειληθεί η αξιοπρέπειά του.

Ο Σύρος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης πως «μεταβιβάζεται σε τοπικές παρατάξεις και Δρούζους σεΐχηδες» με απόφασή του η ευθύνη για την ασφάλεια στη Σουέιντα (νότια), θέατρο συγκρούσεων από την Κυριακή, στις οποίες σκοτώθηκαν πάνω από 350 άνθρωποι, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Πηγή: skai.gr

