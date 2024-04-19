Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ άσκησε σκληρή κριτική στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ, αφότου ο ακροδεξιός βουλευτής χαρακτήρισε «αξιολύπητο» το ισραηλινό χτύπημα στο Ιράν.



«Ποτέ άλλοτε ένας υπουργός στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν έκανε τόσο μεγάλη ζημιά στην ασφάλεια της χώρας, την εικόνα της και τη διεθνή της θέση», γράφει ο Λάπιντ στο X.



«Σε ένα ασυγχώρητο μονολεκτικό tweet, ο Μπεν Γκβίρ κατάφερε να κοροϊδέψει και να ντροπιάσει το Ισραήλ από την Τεχεράνη μέχρι την Ουάσιγκτον» σχολίασε.



כל ראש ממשלה אחר היה זורק אותו כבר הבוקר מהקבינט. גם השרים שיושבים לצידו ושותקים ככבשים אינם נקיים מאחריות. הם חלק ממחדל בטחוני וערכי שלא יסולח. April 19, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.