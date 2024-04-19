Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ασυγχώρητη ανάρτηση»: Επίθεση του ηγέτη της ισραηλινής αντιπολίτευσης στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας

Ο ακροδεξιός υπουργός Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ χαρακτήρισε «αξιολύπητο» το ισραηλινό χτύπημα στο Ιράν.

Lapid

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ άσκησε σκληρή κριτική στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ, αφότου ο ακροδεξιός βουλευτής χαρακτήρισε «αξιολύπητο» το ισραηλινό χτύπημα στο Ιράν.

«Ποτέ άλλοτε ένας υπουργός στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν έκανε τόσο μεγάλη ζημιά στην ασφάλεια της χώρας, την εικόνα της και τη διεθνή της θέση», γράφει ο Λάπιντ στο X.

«Σε ένα ασυγχώρητο μονολεκτικό tweet, ο Μπεν Γκβίρ κατάφερε να κοροϊδέψει και να ντροπιάσει το Ισραήλ από την Τεχεράνη μέχρι την Ουάσιγκτον» σχολίασε. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark