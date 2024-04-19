Δυσαρεστημένος δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ με την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «αδύναμη», μεταδίδει το Bloomberg.

Σε ανάρτησή του στο Χ σχολίασε στα εβραϊκά μονολεκτικά «αδύναμη».

דרדל׳ה! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 19, 2024

Ο Μπεν Γκβίρ δεν είναι μέλος του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και δεν συμμετέχει στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο των πέντε ατόμων που λαμβάνει τελικές αποφάσεις για στρατιωτικές ενέργειες. Αλλά είναι το κλειδί για την επιβίωση του συνασπισμού του Νετανιάχου και είπε μετά την επίθεση του Ιράν ότι το Ισραήλ έπρεπε να αντεπιτεθεί σκληρά.

Σε αντίθετο πνεύμα τα σχόλια της βουλευτή του Λικούντ, Τάλλυ Γκοτλιβ, η οποία έσπευσε, επίσης, με ανάρτησή της να πανηγυρίσει.

«Καλημέρα, αγαπητοί λαοί του Ισραήλ. Ένα πρωινό που το κεφάλι μας είναι ψηλά με υπερηφάνεια. Το Ισραήλ είναι μια ισχυρή χώρα. Είθε να ανακτήσουμε την αποτρεπτική δύναμη»

Η Γκότλιβ, μάλιστα, παρέθεσε έναν στίχο από τους Ψαλμούς: «Ο Μωάβ θα ήταν ο νιπτήρας μου· στον Εδώμ θα έριχνα το παπούτσι μου». Μία έκφραση περιφρόνησης, σύμφωνα με την Jerusalem Post, που αναγνωρίζεται σε όλη τη Μέση Ανατολή .

בוקר טוב לעם ישראל היקר. בוקר בו הראש מורם בגאווה. ישראל מדינה חזקה ועוצמתית.

מי יתן ונשיב לעצמינו את כח ההרתעה.

למביני עניין מתהילים של יום שישי: ״על אדום אשליך נעלי.. מי נחני עד אדום.. באלוקים נעשה חיל והוא יבוס צרינו״

אמן כן יהי רצון — טלי גוטליב (@TallyGotliv) April 19, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.