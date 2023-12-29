Η Νότια Αφρική προσέφυγε στη Χάγη κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία των Παλαιστινίων

Η Νότια Αφρική προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας με τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι το όργανο του ΟΗΕ που επιλύει τις διαμάχες μεταξύ των κρατών. Οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται έφεσης, όμως δεν διαθέτει και κανένα μέσο για να επιβάλει την εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΔΔ, η Νότια Αφρική κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδίδεται σε «πράξεις γενοκτονίας εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα».

Στην καταγγελία της η Νότια Αφρική δηλώνει ότι «οι πράξεις και οι παραλείψεις του Ισραήλ προσλαμβάνουν γενοκτόνο χαρακτήρα, δεδομένου ότι συνοδεύονται από τη συγκεκριμένη πρόθεση (…) καταστροφής των Παλαιστίνιων της Γάζας, ως μέρους της ευρύτερης εθνικής, φυλετικής και εθνοτικής ομάδας των Παλαιστινίων», αναφέρει η ανακοίνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

«Με τη συμπεριφορά του –μέσω των οργάνων και των παραγόντων του και των άλλων προσώπων και οντοτήτων που δρουν βάσει των οδηγιών του ή υπό τη διεύθυνση, τον έλεγχο ή την επιρροή του– απέναντι στους Παλαιστίνιους της Γάζας, το Ισραήλ αμελεί τις υποχρεώσεις που έχει επωμιστεί με τη Σύμβαση κατά της γενοκτονίας», σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.

Η καταγγελία κατατέθηκε σήμερα Παρασκευή, κατά την 84η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου. Τότε σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ενώ 250 απήχθησαν από τη Χαμάς και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όπου κρατούνται μέχρι και σήμερα οι 129 από αυτούς.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε ότι θα καταστρέψει τη Χαμάς και σφυροκοπά τον ισραηλινό θύλακα τον οποίο ελέγχει η οργάνωση από το 2007. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 21.507 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μετά τις 7 Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γυναίκες και παιδιά. Από τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, το 85% αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις εστίες του και να αναζητήσει ασφαλές καταφύγιο στον νότο.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε αμέσως την προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο ΔΔ, χαρακτηρίζοντάς την αβάσιμη συκοφαντία του αίματος, χωρίς καμία νομική αξία και διαβεβαιώνοντας ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο στον πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα.

«Η Νότια Αφρική συνεργάζεται με μια τρομοκρατική οργάνωση που ζητά την καταστροφή του Ισραήλ. Ο λαός της Γάζας δεν είναι εχθρός του Ισραήλ, το οποίο καταβάλλει προσπάθεια να περιορίσει την πρόκληση βλάβης σε αμάχους», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

