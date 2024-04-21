Ισραήλ: Διαδηλώσεις για απελευθέρωση των ομήρων και για πρόωρες εκλογές

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν χθες Σάββατο στους δρόμους αρκετών πόλεων του Ισραήλ, ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «εκείνος που τους εγκατέλειψε, πρέπει να τους φέρει πίσω», αναφερόμενοι στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον οποίο πολλοί Ισραηλινοί επιρρίπτουν την ευθύνη για την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων.

Πλήθος κόσμου διαδήλωσε επίσης στη Χάιφα, στην Μπερ Σέβα και έξω από την έπαυλη του Νετανιάχου στην Καισάρεια.

Συγγενείς των απαχθέντων κατηγορούν την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι δεν κάνει αρκετά για την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν.

Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερης εκεχειρίας τον Νοέμβριο, απελευθερώθηκαν 105 όμηροι σε αντάλλαγμα για 240 Παλαιστίνιους που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές. Έκτοτε, όμως, δεν έχουν προκύψει αχτίδες ελπίδας για τις οικογένειες των υπολοίπων ομήρων, οι οποίες αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, οι ισραηλινές αρχές εκτιμούσαν ότι περίπου 100 απαχθέντες είναι ζωντανοί και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Εκφράζονται πλέον φόβοι ότι ορισμένοι εξ αυτών μπορεί να έχουν πεθάνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

