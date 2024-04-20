13 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη, αναφέρει το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας

Ένας Παλαιστίνιος οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν καθ' οδόν για να απομακρύνει τραυματίες από μια επιδρομή βίαιων Εβραίων εποίκων και τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν σήμερα οι παλαιστινιακές αρχές.

Η βία στη Δυτική Όχθη αυξανόταν ήδη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα τον Οκτώβριο. Αυξήθηκε περαιτέρω με συχνές ισραηλινές επιδρομές, επιθέσεις Παλαιστινίων στον δρόμο και επιθέσεις Εβραίων εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας είπε ότι ο 50χρονος οδηγός του ασθενοφόρου σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά κοντά στο χωριό Αλ-Σαουίγια, νότια της πόλης Ναμπλούς, καθώς οδηγούσε το ασθενοφόρο για να μεταφέρει τραυματίες από την επίθεση στο χωριό.

Δεν έγινε άμεσα σαφές αν πυροβολήθηκε από εποίκους. Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από ισραηλινό στρατό.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην περιοχή Νουρ Σαμς, κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Τούλκαρεμ, οι υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι, δύο από τους οποίους αναγνωρίστηκαν από παλαιστινιακές πηγές και αξιωματούχους ως ένας ένοπλος και ένα 16χρονο αγόρι, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων.

Ένας αριθμός μαχητών σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν, είπε ο ισραηλινός στρατός, και τουλάχιστον τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν σε ανταλλαγές πυρών.

Η οργάνωση Ταξιαρχίες Τούλκαρεμ, που περιλαμβάνουν στις τάξεις τους μαχητές από πολλές παλαιστινιακές παρατάξεις, ανέφεραν πως οι μαχητές τους εξακολουθούσαν να ανταλλάσσουν πυρά με τις ισραηλινές δυνάμεις σήμερα. Τουλάχιστον τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) θεάθηκαν να πετούν πάνω από τη Νουρ Σαμς, όπου οχήματα του ισραηλινού στρατού είχαν συγκεντρωθεί και ακούγονταν πυρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

