Γκεντιμίνας Κίρκιλας: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας Γκεντιμίνας Κίρκιλας. Χθες Σάββατο, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, χωρίς να υπάρχουν σημάδια βίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα λιθουανικών μέσων που επικαλούνται πληροφορίες από την αστυνομία.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ινγκρίντα Σιμονίτε απέτισε φόρο τιμής στον Κίρκιλας, υπογραμμίζοντας πως ήταν «ισχυρή προσωπικότητα» που συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας – η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ – από την ανεξαρτησία της το 1991.

Γεννημένος στο Βίλνιους το 1951, ο Γκεντιμίνας Κίρκιλας διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας από το 2004 έως το 2006, ενώ την επόμενη διετία (2006-2008) ήταν επικεφαλής της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης.

«Η πρωθυπουργική θητεία του, τα πρώτα χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, αποτέλεσαν σημαντική δοκιμασία όσον αφορά τον δυτικό προσανατολισμό μας, την οποία περάσαμε», σημείωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. «Ο Γκεντιμίνας Κίρκιλας ήταν ένας ευφυής, ευυπόληπτος, φιλοδυτικός πολιτικός, ο οποίος εργάστηκε άοκνα για το καλό της Λιθουανίας», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.