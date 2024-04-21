Λίβανος: Τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο

Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε παραμεθόρια περιοχή του νότιου Λιβάνου.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε χθες Σάββατο ένα σπίτι στην κοινότητα Τζιμπέιν, στην περιοχή της Τύρου, σκοτώνοντας τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ και τραυματίζοντας δύο αμάχους. Σε άλλη αεροπορική επιδρομή επλήγη σπίτι στην κοινότητα Κάφαρ Κίλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άμαχος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Τα ισραηλινά πλήγματα στο διάστημα αυτό έχουν προκαλέσει τον θάνατο 277 μαχητών της Χεζμπολάχ αλλά και 76 αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

