Ισραήλ: Δεύτερος υπουργός «προτείνει» στους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τάχθηκε με την σειρά του σήμερα υπέρ της επιστροφής των εβραίων εποίκων στην Λωρίδα της Γάζας και «ενθάρρυνε» τον παλαιστινιακό πληθυσμό να μεταναστεύσει, μία ημέρα αφού παρόμοιες δηλώσεις έκανε το έτερο ακροδεξιό μέλος της κυβέρνησης Νετανιάχου, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.

«Η προώθηση μίας λύσης που θα ενθαρρύνει την μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας είναι αναγκαία. Είναι μία λύση ορθή, δίκαιη, ηθική και ανθρωπιστική», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ κατά την διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματός του. Τις δηλώσεις ανήρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Απευθύνω έκκληση προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, είναι η ευκαιρία για την εφαρμογή ενός προγράμματος που θα ενθαρρύνει την μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας προς άλλες χώρες του κόσμου

Και πρόσθεσε ότι η αναχώρηση των Παλαιστινίων από την Λωρίδα της Γάζας η οποία θα είναι εκούσια θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των εβραϊκών οικισμών στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το Ισραήλ εκκένωσε το 2005 την Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις και τους 8.000 εβραίους εποίκους, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου του τότε πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν για την μονομερή ισραηλινή αποχώρηση από τον θύλακα έπειτα από κατοχή 38 ετών.

Κατά του Μπεν Γκβιρ, αρχηγού του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη, έχουν απαγγελθεί στο παρελθόν περισσότερες από 50 φορές κατηγορίες για την υποκίνηση βίας ή για ρητορική μίσους. Καταδικάσθηκε το 2007 για υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης και υποκίνηση ρατσιστικών ιδεών.

Ενθερμος υποστηρικτής του εποικισμού της Δυτικής Οχθης, έχει ταχθεί επανειλημμένως υπέρ της προσάρτησης των κατεχόμενων αυτών παλαιστινιακών αυτών εδαφών.

Χθες, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, κάλεσε τους παλαιστίνιους κατοίκους της Γάζας να φύγουν από τον θύλακα για να αφήσουν χώρο για τους Ισραηλινούς που «μπορούν να κάνουν την έρημο να ανθίσει» επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για τις προθέσεις του Ισραήλ να εκκενώσει τον παλαιστινιακό θύλακα εκδιώκοντας τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους επαναλαμβάνοντας τις μαζικές απαλλοτριώσεις του 1948.

Ο Σμότριχ, που έχει αποκλεισθεί από το Πολεμικό Συμβούλιο και από τις συνομιλίες για τις διευθετήσεις σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας,

«Αυτό που χρειάζεται να γίνει στην Λωρίδα της Γάζας είναι να ενθαρρυνθεί η μετανάστευση», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού. «Αν υπάρχουν 100.000 ή 200.000 Αραβες στην Γάζα και όχι 2 εκατομμύρια Αραβες, η όλη συζήτηση για την επόμενη μέρα θα είναι τελείως διαφορετική».

Αν τα 2,3 εκατομμύρια του πληθυσμού δεν βρίσκονται πλέον εκεί «μεγαλώνοντας με την βλέψη της καταστροφής του κράτους του Ισραήλ», η Γάζα θα αντιμετωπισθεί διαφορετικά από το Ισραήλ, είπε.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας θα πει "γιατί όχι, είναι ωραίο μέρος, ας κάνουμε την έρημο να ανθίσει, δεν βλάπτει κανέναν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

