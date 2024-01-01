Σχεδόν 30.000 μετανάστες έφτασαν παράνομα στις αγγλικές ακτές το 2023 διασχίζοντας τη Μάγχη με αυτοσχέδια σκάφη, ένας αριθμός κατά πολύ μικρότερος με αυτόν του 2022, όταν οι αφίξεις μεταναστών είχαν αγγίξει επίπεδα ρεκόρ.

Διαδοχικές κυβερνήσεις των Τόρις έχουν υποσχεθεί να «πάρουν πίσω τον έλεγχο των συνόρων» μετά το Brexit. Η μετανάστευση είναι από τα κύρια ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στη χώρα το 2024.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έχει υποσχεθεί να σταματήσει τις διελεύσεις παράτυπων μεταναστών μέσω της Μάγχης.

Το 2023, 29.437 μετανάστες έφτασαν στη Βρετανία, σε σύγκριση με 45.774 το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών. Ο αριθμός αυτός του 2023, ωστόσο, παραμένει ο δεύτερος υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, υψηλότερος από αυτόν του 2021 (28.526).

Περίπου το 20% των μεταναστών που έφτασαν το 2023 προέρχονταν από το Αφγανιστάν, σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού υπουργείου που συγκέντρωσε έως τις 29 Νοεμβρίου. Ακολουθούν Ιρανοί υπήκοοι, περίπου το 12% του συνόλου, μετά Τούρκοι (11%), υπήκοοι από την Ερυθραία (9%) και Ιρακινοί (9%).

Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των Αλβανών, που ήταν από τους περισσότερους από τους μετανάστες που διέσχισαν την Μάγχη το 2022 (12.658), μειώθηκε περισσότερο από 90%.

Λονδίνο και Τίρανα κατέληξαν σε συμφωνία για να αποτρέπουν Αλβανούς να μεταβαίνουν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει πολλές φορές χαιρετίσει την επιτυχία αυτής της συμφωνίας, καθώς και εκείνης που σύναψε με τη Γαλλία. Τον Μάρτιο, ο Σούνακ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει ότι το Λονδίνο θα συνεισφέρει περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε διάστημα τριών ετών για την ενίσχυση της επιτήρησης στις γαλλικές ακτές και την καταπολέμηση συμμοριών διακινητών.

Η βρετανική συντηρητική κυβέρνηση, η οποία έχει υιοθετήσει αυστηρούς περιοριστικούς νόμους για το άσυλο, εξακολουθεί να προωθεί ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο απέλασης στη Ρουάντα μεταναστών που έφτασαν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ωσόστο αποφάνθηκε πως το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης είναι παράνομο. Ωστόσο το Λονδίνο προχώρησε σε νέα συμφωνία με το Κιγκάλι. Το νέο νομοσχέδιο «είναι η αυστηρότερη νομοθεσία για τη μετανάστευση που έχει κατατεθεί ποτέ στο Κοινοβούλιο», είχε πει ο Βρετανός πρωθυπουργός στη Βουλή τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

