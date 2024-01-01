Τουλάχιστον έξι άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες εκκένωσαν τα σπίτια τους, ενώ απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων μετά τον σεισμό των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική ακτή της Ιαπωνίας ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με αναφορές στο κρατικό δίκτυο ενημέρωσης, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, ενώ τα συνεργεία διάσωσης εργάζονται ακατάπαυστα μέσα στη νύχτα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από κτίρια που κετέρρευσαν.

Οι πολυάριθμοι ισχυροί σεισμοί που έπληξαν την κεντρική Ιαπωνία από χθες Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένου ενός εξαιρετικά ισχυρού, με μέγεθος που ξεπερνούσε τους 7 βαθμούς, προκάλεσαν «πολλά θύματα» και μεγάλες υλικές ζημιές, δήλωσε σήμερα ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα.

«Επιβεβαιώθηκαν πολύ μεγάλες ζημιές» καθώς και «πολυάριθμα θύματα», αφού «κτίρια κατέρρευσαν και (εκδηλώθηκαν) πυρκαγιές», δήλωσε ο κ. Κισίντα. «Θα χρειαστεί να αποδυθούμε σε κούρσα με τον χρόνο» για να σωθούν ζωές, πρόσθεσε.

Πολλοί δρόμοι υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με καταγραφή από τον αέρα, τόνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, τονίζοντας πως είναι δύσκολη η πρόσβαση στο βόρειο άκρο της χερσονήσου Νότο. Αφού ήρθε η προειδοποίηση για τσουνάμι, οι αρχές θα προσπαθήσουν να φθάσουν στις περιοχές που έχουν αποκοπεί διά θαλάσσης, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Κισίντα, περίπου 1.000 μέλη των ιαπωνικών ενόπλων δυνάμεων αναπτύχθηκαν ήδη σε σεισμόπληκτες περιοχές και διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Όπως αναφέρουν διεθνείς ανταποκρίσεις, δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει σε πολλές πόλεις, εγκλωβίζοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων κάτω από τα ερείπια. Ο σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 16:10 τοπική ώρα τη Δευτέρα.

Η κεντρική Ιαπωνία επλήγη από 155 σεισμικές δονήσεις από χθες Δευτέρα στις 16:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας) ως σήμερα στις 09:00 (02:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους σεισμούς είχαν ισχύ ανώτερη των 3,0 βαθμών. Έξι νέες ισχυρές δονήσεις έγιναν αισθητές σήμερα, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Ο κίνδυνος να πλήξει τσουνάμι την Ιαπωνία, ειδικά τον νομό Ισικάουα, θεωρείται πλέον ότι πέρασε και όλες οι προειδοποιήσεις για αυτό αίρονται επίσημα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της χώρας της Ασίας και μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

Ο Jeffrey Hall, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Kanda, δήλωσε ότι αισθάνθηκε τρέμουλο για περίπου δύο λεπτά, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη Yokohama, στην άλλη πλευρά του κύριου νησιού της Ιαπωνίας. Σε δηλώσεις του στο BBC, τόνισε ότι ο σεισμός ήταν «πολύ, πολύ σοβαρό πράγμα» για την Ιαπωνία.

Ένας snowboarder που έκανε διακοπές στις Άλπεις Hakuba της Ιαπωνίας είπε ότι ολόκληρο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του σείστηκε. Μιλώντας στο Reuters, ο Baldwin Chia είπε ότι ανησυχεί για τις χιονοστιβάδες, αλλά δεν έχει λάβει αναφορές για κάτι τέτοιο.

Ο Τζόζεφ Τέιμ, ένας Βρετανός που ζει στη χώρα, είπε στο BBC ότι ένιωσε τον σεισμό από το σπίτι του ακριβώς βόρεια του Τόκιο - 320 μίλια (514 χιλιόμετρα) μακριά από το επίκεντρο. «Το σπίτι στο οποίο βρισκόμαστε είναι περίπου 40 ετών και έτρεμε λίγο», είπε.

Αξιωματούχοι στην πόλη Suzu στην επαρχία Ishikawa δήλωσαν ότι πολλά σπίτια και εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρευσαν, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού και περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφελείας Hokuriku Electric Power.

Σύμφωνα με αναφορές, αρκετές εκατοντάδες μέτρα του κεντρικού δρόμου ταχείας κυκλοφορίας μεταξύ των πόλεων Τογιάμα και Καναζάουα είχε γκρεμιστεί από κατολίσθηση.

Αρχικά, εκδόθηκε προειδοποίηση για μεγάλο τσουνάμι για την παράκτια περιοχή Noto στην Ishikawa - κοντά στο επίκεντρο του σεισμού - με τις αρχές να λένε ότι τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν σε ύψος τα 5 μέτρα.

Τοπικές αναφορές ανέφεραν ότι αυτή ήταν η πρώτη τέτοια προειδοποίηση της Ιαπωνίας από το 2011, όταν ένας ισχυρός σεισμός έσκισε τα βορειοανατολικά και εξαπέλυσε κύματα ύψους έως και 40 μέτρων.

Ωστόσο, τα κύματα που έπληξαν την ακτογραμμή της Θάλασσας της Ιαπωνίας στην Ishikawa τη Δευτέρα δεν είχαν ύψος περισσότερο από ένα μέτρο. Η κύρια προειδοποίηση υποβαθμίστηκε αργότερα σε απλή προειδοποίηση και στη συνέχεια σε «συμβουλευτική», ανέφερε το NHK. Σε επιφυλακή ήταν επίσης οι κοντινές νομαρχίες Niigata και Toyama.



