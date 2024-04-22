Λογαριασμός
Δεκάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν στο Yale - Δείτε βίντεο

Είχε προηγηθεί η σύλληψη περισσότερων από 100 ατόμων που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας στην πανεπιστημιούπολη του Columbia, η οποία πυροδότησε διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε άλλα κολέγια, συμπεριλαμβανομένου του Yale

Yale

Περισσότεροι από 40 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας στο Πανεπιστήμιο Yale, ανακοίνωσε το σχολείο.

Το Yale ανέφερε σε δήλωσή του ότι 47 μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις επενδύσεις του σχολείου σε κατασκευαστές στρατιωτικών όπλων συνελήφθησαν στο Beinecke Plaza και θα παραπεμφθούν για πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της αποβολής.

Το σχολείο είπε ότι έκανε επανειλημμένες προσπάθειες το Σαββατοκύριακο για να μιλήσει με διαδηλωτές, τους πρότεινε συναντήσεις με τους διαχειριστές και προειδοποίησε για συλλήψεις πριν από την πρωινή δράση της Δευτέρας.

«Το πανεπιστήμιο πήρε την απόφαση να συλλάβει τα άτομα που δε θα εγκατέλειπαν την πλατεία έχοντας κατά νου την ασφάλεια και την ασφάλεια ολόκληρης της κοινότητας του Yale και να επιτρέψει την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις σε όλα τα μέλη της κοινότητάς μας», δήλωσε η ηγεσία του Γέιλ.

Η δράση αυτή ήρθε λίγες μέρες μετά τη σύλληψη περισσότερων από 100 ατόμων που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Columbia, η οποία πυροδότησε διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε άλλα κολέγια, συμπεριλαμβανομένου του Yale.

Πηγή: washingtonpost.com

