Περισσότεροι από 40 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας στο Πανεπιστήμιο Yale, ανακοίνωσε το σχολείο.

Police move in to Yale University’s ‘Gaza Plaza Liberated Zone’ to warn all student protesters they will be arrested if they do not disperse.



“If you do not leave you will be arrested.”



pic.twitter.com/qwkwzWr2Bx April 22, 2024

BREAKING: Students have taken to the streets!



Hundreds of students are now blocking the intersection of Grove and College chanting “WHOSE STREETS? OUR STREETS!” and singing.



This is in direct protest of their peers at the Yale divestment encampment being arrested minutes ago. pic.twitter.com/Ee7rKu8b91 — Thomas Birmingham (@thomasbirm) April 22, 2024

Following the arrest of students protesting at Beinecke Plaza at Yale, students and residents of New Haven took to the streets, shutting down nearby intersections in solidarity with the arrested students and Palestine. pic.twitter.com/JiqvLPCmY9 — Quds News Network (@QudsNen) April 22, 2024

Το Yale ανέφερε σε δήλωσή του ότι 47 μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις επενδύσεις του σχολείου σε κατασκευαστές στρατιωτικών όπλων συνελήφθησαν στο Beinecke Plaza και θα παραπεμφθούν για πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της αποβολής.

Το σχολείο είπε ότι έκανε επανειλημμένες προσπάθειες το Σαββατοκύριακο για να μιλήσει με διαδηλωτές, τους πρότεινε συναντήσεις με τους διαχειριστές και προειδοποίησε για συλλήψεις πριν από την πρωινή δράση της Δευτέρας.

«Το πανεπιστήμιο πήρε την απόφαση να συλλάβει τα άτομα που δε θα εγκατέλειπαν την πλατεία έχοντας κατά νου την ασφάλεια και την ασφάλεια ολόκληρης της κοινότητας του Yale και να επιτρέψει την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις σε όλα τα μέλη της κοινότητάς μας», δήλωσε η ηγεσία του Γέιλ.

Police begin arresting Yale University students occupying the campus with a ‘Gaza Plaza Liberation Zone’ tent encampment.



As a detained activist is taken into police custody, students chant:



“Down, down with occupation.”



pic.twitter.com/IIQFhDkeWI — Oli London (@OliLondonTV) April 22, 2024

Η δράση αυτή ήρθε λίγες μέρες μετά τη σύλληψη περισσότερων από 100 ατόμων που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Columbia, η οποία πυροδότησε διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε άλλα κολέγια, συμπεριλαμβανομένου του Yale.

