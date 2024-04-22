Σε εξέλιξη βρίσκεται η ακροαματική διαδικασία στην ιστορική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης για την υπόθεση απόπειρας εξαγοράς της σιωπής της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς από τον πρώην πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου δεν επιτρέπονται κάμερες, έκανε μια σύντομη δήλωση όπου περιέγραψε για άλλη μια φορά τον εαυτό του ως θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών».

«Αυτό που συμβαίνει εδώ δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ. Είναι μια πολύ, πολύ θλιβερή μέρα στην Αμερική», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η δίκη είναι μια «πολύ άδικη» μορφή «εκλογικής παρέμβασης».

🚨TRUMP: “These are all Biden trials. These are done as election interference, everyone knows it—This is a witch hunt.” pic.twitter.com/O8ngZ3q3Jt — Benny Johnson (@bennyjohnson) April 22, 2024

Νωρίτερα και φεύγοντας από τον Πύργο Τραμπ προκειμένου να κατευθυνθεί προς το δικαστήριο, ο Τραμπ εθεάθη να σηκώνει το χέρι του προς τις κάμερες κάνοντας γροθιά.

Μετά την έναρξη των αγορεύσεων από τις νομικές ομάδες σήμερα, το δικαστήριο θα ξεκινήσει την ακρόαση των μαρτύρων. Και οι εισαγγελείς αναμένεται να καλέσουν τον Ντέιβιντ Πέκερ,πρώην εκδότη του National Enquirer, ως πρώτο μάρτυρα, σύμφωνα με το CBS News. Αναμένεται να καταθέσει για ένα σχέδιο «catch and kill» όπου η εφημερίδα αγόραζε τα δικαιώματα σε ιστορίες που ήταν αρνητικές για τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν τις δημοσίευε. Και την ίδια στιγμή, η εφημερίδα φέρεται να αναζητά ιστορίες που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη των πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2016.

“ These are all Biden trials. This is done as election interference. I'm here instead of being able to be in Pennsylvania and Georgia, and lots of other places campaigning...this is a witch hunt...and it comes out of Washington.” - President Trump

pic.twitter.com/RhfH2bf7P8 — ShotGunBonnie (@ShotGun_Bonnie) April 22, 2024

Η υπόθεση του εισαγγελέα του Μανχάταν, Αλβιν Μπραγκ, αφορά την καταβολή 130.000 δολ. από τον πρώην δικηγόρο του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, στη Στόρμι Ντάνιελς, σταρ ταινιών ενηλίκων, ώστε εκείνη να μην αποκαλύψει τη φερόμενη σεξουαλική της σχέση με τον πρώην πρόεδρο. Ο Μπραγκ ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ συγκάλυψε την πραγματική «φύση» της πληρωμής στα επιχειρηματικά του αρχεία, όπου γινόταν λόγος για νομικά έξοδα. Ο Κόεν, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του το 2018, αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς μάρτυρες της κατηγορούσας αρχής. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και επιμένει ότι οι πληρωμές προς τον Κόεν προορίζονταν για την κάλυψη νόμιμων νομικών εξόδων.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος, πρώην ή εν ενεργεία, που αντιμετωπίζει κατηγορίες σε ποινικό δικαστήριο. Οι ένορκοι, 12 στο σύνολο, επτά άνδρες και πέντε γυναίκες, θα κρίνουν κατά πόσον οι φερόμενες προσπάθειες του Τραμπ να αποκρύψει πληροφορίες προκειμένου να προστατεύσει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2016, ήταν παράνομες.Οι πληροφορίες για τους 12 ενόρκους είναι ελάχιστες για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τους New York Times οι ένορκοι είναι αρκετά μορφωμένοι και ζουν σε διαφορετικά σημεία του Μανχάταν.

