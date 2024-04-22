Ένα κοριτσάκι γεννήθηκε με καισαρική ενώ η μητέρα της είχε σκοτωθεί μαζί με τον πατέρα και την αδελφή της σε ισραηλινή επιδρομή στη Ράφα.

Συνολικά 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύκτας από τις εντεινόμενες επιθέσεις στο νότιο τμήμα του θύλακα, δήλωσαν Παλαιστίνιοι γιατροί.

Οι 19 αυτοί άνθρωποι, ανάμεσά τους 13 παιδιά μίας οικογένειας, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα εναντίον δύο κατοικιών, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Photo AP

Το βρέφος, που ζυγίζει 1,4 κιλό και γεννήθηκε με καισαρική τομή, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και η υγεία του βελτιώνεται σταδιακά, εξήγησε ο Μοχάμεντ Σαλάμα ο γιατρός που το φροντίζει.

Η μητέρα της, η Σαμπρίν αλ Σακάνι, ήταν έγκυος 30 εβδομάδων όταν σκοτώθηκε.

Το βρέφος έχει τοποθετηθεί σε θερμοκοιτίδα σε νοσοκομείο της Ράφα, με τη φράση «το μωρό της μάρτυρα Σαμπρίν αλ Σακάνι» να είναι γραμμένη σε ταινία πάνω στο στήθος του.

Η Μαλάκ, η μικρή κόρη της Σακάνι που σκοτώθηκε στην ισραηλινή επίθεση, ήθελε να ονομάσει την αδελφή της Ρουχ, που σημαίνει «πνεύμα» στα αραβικά, δήλωσε ο θείος της Ράμι αλ Σέιχ.

Το βρέφος θα παραμείνει στο νοσοκομείο τρεις με τέσσερις εβδομάδες, διευκρίνισε ο Σαλάμα. «Στη συνέχεια θα δούμε πού θα πάει αυτό το παιδί, στην οικογένεια, στη θεία, τον θείο ή τους παππούδες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία: ακόμη κι αν το παιδί αυτό επιβιώσει, γεννήθηκε ορφανό», εξήγησε.

Δεκατρία παιδιά και δύο γυναίκες σκοτώθηκαν από το πλήγμα στο δεύτερο σπίτι, που ανήκε στην οικογένεια Άμπντελ Άαλ, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Όταν ρωτήθηκε για τα θύματα στη Ράφα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι επλήγησαν στη Γάζα διάφοροι στρατιωτικοί στόχοι, μεταξύ των οποίων στρατιωτικές υποδομές, θέσεις εκτόξευσης ρουκετών και ένοπλοι.

«Είδατε κανέναν άνδρα μεταξύ των νεκρών;», διερωτήθηκε ο Σακρ Άμπντελ Άαλ, ένας Παλαιστίνιος η οικογένεια του οποίου είναι μεταξύ των νεκρών, θρηνώντας πάνω από τη σορό ενός παιδιού τυλιγμένη σε λευκό σάβανο.

«Όλοι είναι γυναίκες και παιδιά», πρόσθεσε.

Ο Μοχάμενταλ Μπεχάιρι δήλωσε ότι η κόρη και η εγγονή του εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. «Έχουμε ένα αίσθημα λύπης, κατάθλιψης, δεν μας έχει μείνει τίποτα στη ζωή για να κλάψουμε, τι άλλο να νιώσουμε; Όταν χάνεις τα παιδιά σου, όταν χάνεις αυτούς που αγαπάς περισσότερο, πώς να νιώσεις;», είπε.

Ομαδικός τάφος

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 34.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων εκεί. Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ που κόστισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους.

Εξάλλου χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς επεσήμανε ότι από τα ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες σκοτώθηκαν 48 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν άλλοι 79 στη Γάζα.

Από την πλευρά τους οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι 60 πτώματα ανασύρθηκαν από ομαδικό τάφο στο νοσοκομείο Νάσερ της πόλης Χαν Γιούνις, εβδομάδες αφού οι ισραηλινές δυνάμεις αποχώρησαν από αυτό. Με τους νεκρούς αυτούς αυξάνεται σε 210 ο αριθμός των πτωμάτων που έχουν βρεθεί στην αυλή του νοσοκομείο από τις 12 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στα ερείπια στη Χαν Γιούνις όπως και άλλοι 1.000 στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, με τα πτώματά τους να μην μπορούν να ανασυρθούν από τα συντρίμμια καθώς δεν υπάρχουν βαριά μηχανήματα.

Πηγή: skai.gr

