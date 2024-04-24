Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Χρειάζομαι να σταματήσω και να σκεφτώ»: Ο Σάντσεθ εξετάζει παραίτηση, μετά την έρευνα σε βάρος της συζύγου του

O Πέδρο Σάντσεθ θέλει να αποφασίσει όπως αναφέρει, «εάν πρέπει να συνεχίσω ως επικεφαλής της κυβέρνησης ή να αποποιηθώ αυτήν την τιμή»

Πέδρο Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης, με επιστολή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ότι «σκέφτεται» την πιθανότητα να παραιτηθεί, αφού έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της συζύγου του για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής.

«Χρειάζομαι να σταματήσω και να σκεφτώ» προκειμένου να αποφασίσει όπως αναφέρει, «εάν πρέπει να συνεχίσω ως επικεφαλής της κυβέρνησης ή να αποποιηθώ αυτήν την τιμή», γράφει ο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προτίθεται να ανακοινώσει την απόφασή του τη Δευτέρα και μέχρι τότε θα διακόψει τις δραστηριότητές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Πέδρο Σάντσεθ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark