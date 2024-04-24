Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης, με επιστολή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ότι «σκέφτεται» την πιθανότητα να παραιτηθεί, αφού έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της συζύγου του για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής.

«Χρειάζομαι να σταματήσω και να σκεφτώ» προκειμένου να αποφασίσει όπως αναφέρει, «εάν πρέπει να συνεχίσω ως επικεφαλής της κυβέρνησης ή να αποποιηθώ αυτήν την τιμή», γράφει ο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προτίθεται να ανακοινώσει την απόφασή του τη Δευτέρα και μέχρι τότε θα διακόψει τις δραστηριότητές του.

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

