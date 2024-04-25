Νέα τροπή παίρνει στην Ισπανία η υπόθεση της προκαταρκτικής έρευνας που διέταξε η ισπανική Δικαιοσύνη εις βάρος της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ για διαφθορά έπειτα από καταγγελία της οργάνωσης, Manos Limpias (Καθαρά Χέρια) της οποίας ο επικεφαλής της φέρεται να έχει δεσμούς με την άκρα δεξιά.

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική κρίση στην Ισπανία με τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει πως αναστέλλει τα δημόσια καθήκοντά του μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει να ηγείται της κυβέρνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελική αρχή της Μαδρίτης ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε την απόρριψη της υπόθεσης της συζύγου του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες που κατηγορήθηκε για διαφθορά.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση που έλαβε χθες, Τετάρτη, δικαστήριο της Μαδρίτης να εξετάσει μια ιδιωτική καταγγελία που κατέθεσε μια ομάδα κατά της διαφθοράς σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ για αθέμιτη άσκηση επιρροής και επιχειρηματική διαφθορά.

Η εν λόγω ισπανική οργανώση Manos Limpias που έκανε την καταγγελία δήλωσε σήμερα ότι βασίστηκε σε αναφορές των μέσων ενημέρωσης και ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί για την εγκυρότητά τους.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Miguel Bernad, είπε σε δήλωσή του στο Facebook ότι η ομάδα απλώς συνέταξε και διαβίβασε τις αναφορές σε δικαστή και αρνήθηκε ότι η ενέργεια είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος πέρυσι εξασφάλισε άλλη μια κυβερνητική θητεία για το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) ως ηγέτης μιας μειοψηφικής κυβέρνησης συνασπισμού, απηύθυνε επιστολή προς τους πολίτες χθες, Τετάρτη, λέγοντας πως θα κάνει ένα πενθήμερο διάλειμμα από τα καθήκοντά του και θα ανακοινώσει την απόφασή του αν θα παραμείνει ή θα παραιτηθεί στις 29 Απριλίου.

Επέρριψε την ευθύνη για την κίνηση στην «άνευ προηγουμένου λασπολογία και παρενόχληση από τη δεξιά και την ακροδεξιά».

Στην επιστολή του ο Σάντσεθ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον της συζύγου του. Η Γκόμεθ δεν έχει μιλήσει δημόσια.

Ο Μπερνάντ, ο οποίος τη δεκαετία του 1980 ήταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές με το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέτωπο, ανέφερε σήμερα στη δήλωσή του πως η καταγγελία δεν ήταν πολιτική αλλά «βασίστηκε αποκλειστικά σε δημοσιογραφικές αναφορές».

Η Manos Limpias είχε αποφασίσει να ζητήσει από το δικαστήριο να ξεκινήσει έρευνα για τις επιχειρηματικές δοσοληψίες της Γκόμεθ αφού η εισαγγελία δεν είχε αναλάβει δράση με δική της πρωτοβουλία και ο ερευνών δικαστής θα αποφάσιζε αν οι πληροφορίες των ΜΜΕ ήταν αληθινές ή όχι, είπε.

Ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, ο Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, δήλωσε χθες πως θα ξεκινούσε προκαταρκτική έρευνα για το αν η Γκόμεθ έχει εμπλακεί σε αθέμιτη άσκηση επιρροής και επιχειρηματική διαφθορά στις ιδιωτικές της εμπορικές δοσοληψίες.

Υψηλόβαθμα στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος συσπειρώθηκαν γύρω από τον Σάντσεθ, χαρακτηρίζοντας «τοξικό το πολιτικό κλίμα και ψευδή την αγωγή της Manos Limpias.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού Μαρία Χεσούς Μοντέρο δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα ότι θα παραμείνει επειδή «τον χρειαζόμαστε».

Η ενδεχόμενη έκβαση μπορεί να είναι από το να παραμείνει ο Σάντσεθ στην πρωθυπουργία μέχρι το να παραιτηθεί -κάτι που θα οδηγούσε είτε στο να υπάρξει νέος υποψήφιος που θα τεθεί σε ψηφοφορία στην κάτω βουλή είτε στην πραγματοποίηση πρόωρων εκλογών το καλοκαίρι- ή να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για να ενισχύσει την ηγεσία του.

Ο δικαστής Πεϊνάδο έχει καλέσει τους διευθυντές δύο διαδικτυακών εφημερίδων να καταθέσουν ως μάρτυρες στην έρευνα, δήλωσε δικαστική πηγή στο Reuters.

Δεν είναι σαφές αν η Γκόμεθ θα κατονομαστεί επίσημα ως ύποπτη στη σφραγισμένη έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια και τώρα εν αναμονή της έφεσης του εισαγγελέα.

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης κατηγόρησε σήμερα τον πρωθυπουργό για ένα «θέαμα» στα μάτια του κόσμου .

«Η μεγάλη πλειονότητα» των Ισπανών «παρακολουθεί εμβρόντητη το τελευταίο θέαμα που προκάλεσε ο κ. Σάντσεθ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, επικεφαλής του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP).

«Ο πρόεδρος (μιας κυβέρνησης) που αξίζει στο έθνος μας δεν την ντροπιάζει διεθνώς», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό ότι έχει «θέσει σε λειτουργία μια επιχείρηση πολιτικής επιβίωσης επιδιώκοντας να κινητοποιήσει τους ανθρώπους στη βάση της συμπάθειας επειδή δεν μπορεί να το κάνει για τη διαχείρισή του».

Ο Φεϊχόο κάλεσε τον πρωθυπουργό να «δώσει αμέσως εξηγήσεις γα τις φερόμενες υποθέσεις διαφθοράς που πλήττουν την κυβέρνησή του, το κόμμα του και το περιβάλλον του».

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

