Σουηδοί εισαγγελείς δήλωσαν σήμερα ότι απέρριψαν αίτημα να ανοίξει και πάλι η έρευνα για το ναυάγιο του οχηματαγωγού "Estonia" το 1994 όπου 852 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι υπήρξε σύγκρουση, έκρηξη ή εγκληματική ενέργεια.

Το πλοίο βυθίστηκε σε διεθνή ύδατα κατά τη διάρκεια καταιγίδας και ενώ έπλεε προς την Στοκχόλμη από την πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν.

Έρευνα του 1997 για τη χειρότερη ναυτική τραγωδία στην Ευρώπη εν καιρώ ειρήνης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατέληξε ότι ο καταπέλτης της πλώρης του πλοίου υπέστη βλάβη, γεγονός που προκάλεσε την εισροή υδάτων και τη βύθιση του οχηματαγωγού.

Η Εισαγγελική Αρχή της Σουηδίας έλαβε το 2020 αίτημα να ανοίξουν και πάλι οι έρευνες ύστερα από εικόνες που προβλήθηκαν σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ και που αποκάλυψαν την ύπαρξη ρήγματος στο κύτος του πλοίου.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει σύγκρουση με πλοίο ή πλεούμενο αντικείμενο, ούτε έκρηξη στην πλώρη. Ούτε έχει έλθει κάτι άλλο στο φως που να αποτελεί λόγο να υποθέσει κάποιος ότι διαπράχθηκε έγκλημα», ανέφερε η εισαγγελέας Καρολίνα Βισλάντερ.

«Η υπόθεση έκλεισε» πρόσθεσε η ίδια σε ανακοίνωση, στην οποία ωστόσο δεν διευκρινίζεται ποιος υπέβαλε το αίτημα για επανέναρξη των ερευνών.

Έρευνα των αρχών της Εσθονίας κατέληξε πέρυσι ότι το ρήγμα στο κύτος που φαίνεται στο ντοκιμαντέρ πιθανότατα οφείλεται στην πρόσκρουση στον πυθμένα της θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

