Στις φλόγες παραδόθηκε το απόγευμα 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια της Ισπανίας, από το οποίο αρκετοί ένοικοι απεγκλωβίστηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών.

Un bombero salta a la colchoneta hinchable tras verse atrapado por las llamas para salvar la vida ⚠️#Valencia ‼️🇪🇸#ULTIMAHORA pic.twitter.com/ZnXjKRQNQV February 22, 2024

Οι εικόνες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (TVE) δείχνουν πως η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στους περισσότερους ορόφους του κτιριακού συγκροτήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TVE, τουλάχιστον επτά τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή ώστε να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών.

Emocionante. Se han dejado la piel para sacar a las dos personas atrapadas en el dantesco incendio del edificio de #Valencia



Orgullo de bomberos, de cuerpos y fuerzas de seguridad, de personal sanitario que arriesgan su vida para proteger a las personas.



Gracias ❤️ pic.twitter.com/kWcd1djDig — Carlos F. Bielsa | Alcalde de Mislata (@CarlosFBielsa) February 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

