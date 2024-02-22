Λογαριασμός
Ισπανία: Μεγάλη πυρκαγιά σε 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια - Δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί στους περισσότερους ορόφους του συγκροτήματος, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά

Ισπανία πυρκαγιά

Στις φλόγες παραδόθηκε το απόγευμα 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια της Ισπανίας, από το οποίο αρκετοί ένοικοι απεγκλωβίστηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών.

Οι εικόνες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (TVE) δείχνουν πως η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στους περισσότερους ορόφους του κτιριακού συγκροτήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TVE, τουλάχιστον επτά τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή ώστε να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

