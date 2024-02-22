Στις φλόγες παραδόθηκε το απόγευμα 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια της Ισπανίας, από το οποίο αρκετοί ένοικοι απεγκλωβίστηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών.
Un bombero salta a la colchoneta hinchable tras verse atrapado por las llamas para salvar la vida ⚠️#Valencia ‼️🇪🇸#ULTIMAHORA pic.twitter.com/ZnXjKRQNQV— 🔱⚜️🔰Predator🔰⚜️🔱 (@predatole) February 22, 2024
Οι εικόνες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (TVE) δείχνουν πως η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στους περισσότερους ορόφους του κτιριακού συγκροτήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TVE, τουλάχιστον επτά τραυματίες – συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών – διακομίστηκαν με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή ώστε να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών.
Solo rezo para que hayan salido todos… #Incendio #valencia pic.twitter.com/R9yVjXiRow— 👏🏻🙌🏻💪🏻🇪🇸 (🔴-🚷🚫) (@PPval69) February 22, 2024
Emocionante. Se han dejado la piel para sacar a las dos personas atrapadas en el dantesco incendio del edificio de #Valencia— Carlos F. Bielsa | Alcalde de Mislata (@CarlosFBielsa) February 22, 2024
Orgullo de bomberos, de cuerpos y fuerzas de seguridad, de personal sanitario que arriesgan su vida para proteger a las personas.
Gracias ❤️ pic.twitter.com/kWcd1djDig
