Οι Σοσιαλιστές στην Ισπανία κατέληξαν σε συμφωνία με το αυτονομιστικό κόμμα της Καταλονίας Junts (Μαζί για την Καταλονία) για την παροχή κυβερνητικής στήριξης, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.

Η συμφωνία αυτή αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις καθώς, σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή τους, οι Καταλανοί αυτονομιστές πέτυχαν τη μελλοντική υιοθέτηση ενός πολύ αμφιλεγόμενου νόμου αμνηστίας για τους ηγέτες και τους ακτιβιστές τους που διώκονται από τα δικαστήρια, ιδίως για τη συμμετοχή τους στην απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας το 2017.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για να σχολιάσει, ενώ ένας εκπρόσωπος του Junts αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ερωτηθείσα για τη συμφωνία σήμερα το πρωί η υπηρεσιακή υπουργός Οικονομικών Νάντια Καλβίνο δήλωσε: "Ελπίζω να έχουμε κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό".

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και το κόμμα του, PSOE, επιχειρούν να σχηματίσουν κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Ιουλίου από τις οποίες δεν αναδείχτηκε ξεκάθαρος νικητής.

Τον περασμένο μήνα, κατέληξε σε συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού με την ακροαριστερή πλατφόρμα Sumar, αλλά χρειάζεται ακόμη πολλά άλλα μικρότερα κόμματα --τα οποία τον έχουν στηρίξει στο παρελθόν-- να του παράσχουν ψήφο εμπιστοσύνης, μια διαδικασία που πιθανόν να πραγματοποιηθεί ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.

Το Junts έχει ξεκαθαρίσει στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι θα δώσει τις επτά ψήφους του στη Bουλή με αντάλλαγμα τον προαναφερθέντα νόμο περί αμνηστίας.

Η πιθανή αμνήστευσή τους έχει ήδη προκαλέσει την έντονη καταδίκη των συντηρητικών αντιπάλων του Σάντσεθ, οι οποίοι έχουν οργανώσει μεγάλες διαδηλώσεις και τον κατηγορούν ότι θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου στην Ισπανία για τα δικά του πολιτικά οφέλη.

Χθες Τετάρτη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς έγραψε στην ισπανική κυβέρνηση ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία αμνηστίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

«Σοβαρές ανησυχίες εκφράζονται τώρα σχετικά με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την πιθανή υιοθέτηση ενός νόμου περί αμνηστίας», ανέφερε στην επιστολή του προς τον υπουργό Προεδρίας της ισπανικής κυβέρνησης Φελίπε Μπολάνος.

«Παρότι προς ώρας δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, αυτό έχει αναχθεί σε αρκετά σημαντικό ζήτημα στον δημόσιο διάλογο και η Κομισιόν έχει ενημερωθεί γι' αυτό, μεταξύ άλλων από έναν μεγάλο αριθμό πολιτών», γράφει στην επιστολή του ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

