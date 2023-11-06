«Διαφθορά», «κατάργηση του κράτους δικαίου»: η δεξιά αντιπολίτευση της Ισπανίας και μέρος του δικαστικού σώματος ανεβάζουν τους τόνους κατά της αμνηστίας των καταλανών αυτονομιστών που διαπραγματεύεται ο απερχόμενος πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με αντάλλαγμα την παραμονή του στην εξουσία.

Δεύτερος στις εκλογές της 23ης Ιουλίου, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει προθεσμία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου για να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης του ισπανικού κοινοβουλίου και να παραμείνει στην εξουσία. Διαφορετικά θα πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Ομως, για να εξασφαλίσει την υποστήριξη των καταλανικών αυτονομιστικών κομμάτων την υποστήριξη των οποίων χρειάζεται στο κοινοβούλιο, ο Πέδρο Σάντσεθ αποδέχθηκε την απαίτησή τους για αμνηστία των στελεχών των αυτονομιστών που διώκονται από την ισπανική δικαιοσύνη για στάση στο πλαίσιο της απόπειρας απόσχισης της Καταλωνίας το 2017.

Εχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη της μετριοπαθούς Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς της Καταλωνίας (ERC), δεν του μένει πλέον παρά το πράσινο φως του Junts Per Catalunya, του κόμματος του Κάρλες Πουτσντεμόν, που πρωτοστάτησε στα γεγονότα του 2017.

«Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης που ήταν δύσκολη (...) και η οποία θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε μία νέα φάση στην Καταλωνία, δήλωσε σήμερα ο Ζάουμε Ασενς, ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές με τον Πουτσντεμόν.

«Υπεράσπιση της Ισπανίας»

Εξαιρετικά επίμαχο, το σχέδιο αμνηστίας, που πρέπει να ψηφισθεί από το ισπανικό κοινοβούλιο, έχει προκαλέσει την οξεία αντίθεση με της ισπανικής αντιπολίτευσης που απειλεί με σειρά προσφυγών κατά της εφαρμογής του.

Η αντιπολίτευση προσάπτει στον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος, ας σημειωθεί, ήταν κατά το παρελθόν αντίθετος με την ιδέα της αμνηστίας, ότι είναι έτοιμος για όλα με μοναδικό στόχο να παραμείνει στην εξουσία.

«Ανταλλαγή ψήφων με ατιμωρησία συνιστά διαφθορά», δήλωσε το Σάββατο κατά την συνάντηση του Λαϊκού Κόμματος στην Χώρα των Βάσκων ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, νικητής των εκλογών, που δεν συγκέντρωσε ωστόσο την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να αναλάβει την πρωθυπουργία.

«Θα υπερασπισθούμε την Ισπανία (...) θα μας βρουν απέναντί τους», δήλωσε χθες από την Βαλένθια μπροστά σε υποστηρικτές του Λαϊκού Κόμματος που φώναζαν «Ο Πέδρο Σάντσεθ στην φυλακή» κατά την διάρκεια συγκέντρωσης κατά τη αμνηστίας. Νέα συγκέντρωση οργανώνεται για το Σάββατο 18 Νοεμβρίου από την ισπανική δεξιά και την άκρα δεξιά στην Μαδρίτη.

«Κατάργηση του κράτους δικαίου»

Μέρος της δικαστικής εξουσίας επικρίνει επίσης την αμνηστία με ιδιαίτερα σκληρά λόγια.

Η Επαγγελματική Ενωση Δικαστών, συντηρητική πλειοψηφική στους δικαστές οργάνωση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι το μέτρο αυτό αποτελεί «την αρχή του τέλους της δημοκρατίας μας και ανατίναξη του κράτους δικαίου».

Τα συντηρητικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Δικαστικής Εξουσίας πέτυχαν την σύγκληση σήμερα έκτακτης συνέλευσης τους οργάνου που είναι επιφορτισμένο με τον διορισμό των δικαστών με θέμα το σχέδιο αμνηστίας. Σε ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν ότι η αμνήστευση των αυτονομιστών Καταλανών αποτελεί «εκφυλισμό έως κατάργηση του κράτους δικαίου».

Επειτα από την απόπειρα απόσχισης της Καταλωνίας το 2017, εκατοντάδες άτομα διώχθηκαν στην Καταλωνία από την ισπανική δικαιοσύνη, η οποία κατηγορήθηκε από τους αυτονομιστές ότι αποτελεί το «σώμα καταστολής του καταλανικού αυτονομιστικού κινήματος από το ισπανικό κράτος».

Οι ηγέτες του κινήματος, όπως ο Κάρλες Πουτσντεμόν, διέφυγαν στο εξωτερικό ή φυλακίσθηκαν και στην συνέχεια καταδικάσθηκαν το 2019 σε ποινές φυλάκισης έως και 13 ετών. Αυτές οι καταδίκες προκάλεσαν έκρηξη βίας στην Βαρκελώνη.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, που ανέλαβε την εξουσία λιγότερο από έναν χρόνο μετά την απόπειρα απόσχισης, κυρίως χάρις στις ψήφους των αυτονομιστών, ανήγαγε από το 2018 τον κατευνασμό στην Καταλωνία μία από τις προτεραιότητες της διακυβέρνησής του.

Το 2021 απένειμε χάρη στους εννέα αυτονομιστές που είχαν καταδικασθεί σε φυλάκιση και τον επόμενο χρόνο η κυβερνητική πλειοψηφία κατήργησε το αδίκημα της στάσης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα.

Πηγή: skai.gr

