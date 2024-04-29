Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση εξαιτίας μιας δικαστικής έρευνας με στόχο τη σύζυγό του, που οφείλεται σύμφωνα με τον ίδιο σε μια εκστρατεία αποσταθεροποίησης ενορχηστρωμένη από τη δεξιά αντιπολίτευση, θα ανακοινώσει σήμερα Δευτέρα στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) αν θα παραιτηθεί ή όχι, ανακοινώθηκε από τις υπηρεσίες του.

Στην εξουσία από το 2018, ο 52χρονος σοσιαλιστής ηγέτης ανέστειλε την περασμένη Τετάρτη όλες τις δημόσιες δραστηριότητές του, μετά την ανακοίνωση της έναρξης αυτής της προκαταρκτικής έρευνας για «διαφθορά» και «αθέμιτη επιρροή» από δικαστήριο της Μαδρίτης.

Χιλιάδες υποστηρικτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος ταξίδεψαν από ολόκληρη την Ισπανία για να συμμετάσχουν το Σάββατο σε συλλαλητήριο στη Μαδρίτη και να ζητήσουν από τον Πέδρο Σάντσεθ να παραμείνει στην εξουσία μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωσή του αυτή την εβδομάδα ότι πιθανόν να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.